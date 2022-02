Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Wygląda jak Klara!

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie nowymi rodzinnymi zdjęciami, na których widzimy rodzinkę w komplecie. Relacja z pięknego niedzielnego dnia wzbudziła wiele emocji wśród fanów Ani. Dlaczego? Ponieważ Lewandowska coraz śmielej pokazuje swoje córeczki. Okazało się, że na jednym ze zdjęć widać nawet twarz Laury ! Zobacz także: Tak Klara Lewandowska opiekuje się Laurą. Anna Lewandowska może być dumna! Lewandowscy - ich rodzinne zdjęcia z Laurą i Klarą biją rekordy popularności Anna Lewandowska spędziła miły czas z rodziną w komplecie. Klara i Laura rosną jak na drożdżach! Dziewczynki uwielbiają spędzać czas ze swoimi rodzicami. Ania i Robert Lewandowscy stworzyli piękną, szczęśliwą rodzinę. To właśnie to zdjęcie wzbudziło najwięcej emocji wśród fanów rodziny Lewandowskich. Widać na nim piękną twarz Laury - spójrzcie jakie ma piękne oczy! Niestety na zdjęciu widzimy tylko część twarzy Laury, jednak mamy nadzieję, że niedługo Ania Lewandowska pokaże ją w całości i będziemy mogli jednoznacznie stwierdzić, do kogo jest bardziej podobna - do Ani czy Roberta. Anna Lewandowska pokazuje coraz więcej zdjęć z córeczkami! Widać, że mama lubi, kiedy jej córki mają podobne do niej stylizacje ;-). Prawda, że razem wyglądają bosko?