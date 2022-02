Anna Lewandowska ma pretensje do Pauliny Krupińskiej! Publicznie ją upomniała...

Anna Lewandowska upomniała publicznie Paulinę Krupińską! Wygląda na to, że trenerce skończyła się cierpliwość do przyjaciółki, a prowadząca "Dzień dobry TVN" musiała się tłumaczyć!

Paulina Krupińska i Anna Lewandowska znają się od wielu lat. Kiedy trenerka jest w Polsce stara się zobaczyć z przyjaciółką, a ich spotkania często fotografują paparazzi. Jednak, jak się okazuje, przyjaźń ma przecież także swoje trudniejsze momenty, a codzienność sprawa, że osoby nam bliskie mogą poczuć się zaniedbane. Anna Lewandowska zdecydowała się zwrócić Krupińskiej uwagę, choć nie bez cienia humoru!

Anna Lewandowska upomina Paulinę Krupińską: "Kiedy odpiszesz?"

Anna Lewandowska jest zdecydowanie jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd show-biznesu. Trenerka o żona najlepszego polskiego piłkarza prowadzi życie na dwa domy - w Polsce i Niemczech. W rodzimym kraju ma szereg biznesów, które prężnie się rozwijają. Do tych wszystkich obowiązków dochodzi także opieka nad dwoma malutkimi córeczkami. Choć od nadmiaru obowiązków Anna Lewandowska mogłaby nie mieć czasu zupełnie na nic, to jednak dba też o swoje relacje z przyjaciółmi. Choć ostatnio chyba straciła cierpliwość do Pauliny Krupińskiej ;)

Anna Lewandowska pożaliła się, że Paulina Krupińska, z którą przyjaźni się od lat, nie odpisuje na jej wiadomości! Prowadząca "Dzień dobry TVN" także jest przecież zapracowaną mamą. Jednak z pokorą podeszła do upomnienia Anny Lewandowskiej i postanowiła się wytłumaczyć.

Na swoim profilu na Instagramie Paulina Krupińska zaprosiła fanów do uwielbianej przez nich zabawy, czyli Q&A. Wśród pytań, które się pojawiły, padło:

- Kiedy odpiszesz na sms?

Paulina Krupińska ujawniła, że nadawcą pytania była... zniecierpliwiona Anna Lewandowska! Dziennikarka przyznała, że nie za dobrze jej idzie odpisywanie na wiadomości:

- Wyślij jeszcze raz, żebym miała pierwszego. Wiem, wiem, jestem najgorszą osobą na świecie jeśli chodzi o odpowiadanie na wiadomości - przyznała szczerze.

Paulina Krupińska i Anna Lewandowska znają się od 9 lat. Obie panie towarzyszą sobie w najważniejszych wydarzeniach w życiu, wciąż są w kontakcie, a gdy Anna Lewandowska przyjeżdża do Polski, starają się ze sobą zobaczyć. Paulina Krupińska wielokrotnie mówiła o przyjaźni z trenerką i zapewniała, że prywatnie Anna jest zupełnie inną osobą niż w swoich mediach społecznościowych.

- My z Anią znamy się od 2013 roku. Ta relacja miała bardziej intensywne okresy i mniej, ale od trzech lat jesteśmy znów bardzo blisko. Towarzyszymy sobie w różnego rodzaju ważnych dla nas wydarzeniach i momentach w życiu. Doceniam ją za to, jaka jest prywatnie. Wy nie znacie jej takiej, jaką ona jest. To jest tak fajna dziewczyna i kiedy zdejmie się z Ani te wszystkie łatki, które jej się przypisuje i popatrzy się na nią ludzkim okiem, ja mam taką możliwość przebywać w nią w prywatnej sferze, to zdecydowanie Ania Lewandowska w dresie, w domu na kanapie jest milion razy fajniejszą dziewczyną niż w mediach - mówiła w rozmowie z "Plotkiem.pl"

Paulina Krupińska i Anna Lewandowska spędzają razem ważne momenty i bardzo lubią wspólnie imprezować. Przed świętami Bożego Narodzenia, których to obie są fankami, pieką razem pierniczki i po góralsku kolędują. Paulina Krupińska mówi nawet o Annie Lewandowskiej per siostra. Wygląda więc na to, że trenerka wybaczy dziennikarce brak odpowiedzi na SMS-y.