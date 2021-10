Anna Lewandowska szczerze o trudach macierzyństwa. Fanka: "Jak ja Cię rozumiem"

Anna Lewandowska to nie tylko żona na medal, ale przede wszystkim wspaniała mama, która dla swoich córeczek zrobi wszystko! Gwiazda doskonale łączy wszystkie swoje projekty zawodowe z opieką nad Klarą i Laurą. Trenerka w swoich postach na Instagramie chętnie dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa i choć w roli mamy czuje się wspaniale, to jednak nie brakuje chwil, gdy nie jest łatwo, co z pewnością zrozumie każda mama! Co tym razem wydarzyło się u Anny Lewandowskiej? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Rodzinny weekend Anny Lewandowskiej. Gry, wspólny trening i oę dpoczynek w pokoju Klary

Anna Lewandowska o ciemnych stronach macierzyństwa

Anna Lewandowska ostatnio wybrała się ze swoim mężem Robertem Lewandowskim na weekend bez dzieci. Para spędzała romantyczne chwile w przepięknej Wenecji! Nie zabrakło rejsu łódką, wizyty w eleganckiej restauracji, czułych gestów i pocałunków. To był czas, gdy para mogła na chwilę odetchnąć od obowiązków zawodowych, a przy okazji nacieszyć się sobą!

East News/BackGrid UK

Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała prezent od Anny Lewandowskiej. Nowa przyjaźń w show-biznesie?

Jak jednak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy i nadszedł czas, by wrócić do rzeczywistości. Choć Anna Lewandowska z pewnością bardzo tęskniła za swoimi pociechami, to jednak miniona sobota sprawiła, że gwiazda zatęskniła za romantycznymi chwilami z Robertem Lewandowskim bez dzieci. Trenerka opublikowała nowy post na Instagramie i szczerze przyznała, że ma za sobą naprawdę ciężki wieczór z dziewczynkami. Postanowiła trochę ponarzekać na uroki macierzyństwa - oczywiście z poczuciem humoru:

- Ten moment, kiedy ponad godzinę usypiasz dzieci w sobotni wieczór… Bez skutku 🤦‍♀️ Przeglądam sobie zdjęcia w telefonie... To był fajny weekend… bez dzieciaków😅😂

Znacie to? - napisała Anna Lewandowska.

Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała prezent od Anny Lewandowskiej. Nowa przyjaźń w show-biznesie?

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo wpisów od fanek, które doskonale rozumieją, co czuje Anna Lewandowska!

- Znamy znamy, szczególnie jak coś się zaplanowało 😂

- Jak ja Cię dziś rozumiem..

- Noo kurczę właśnie nie znam!!! Tzn znam to usypianie 😂😂😂 ale weekendów czy nawet wypadu krótkiego bez jeszcze nie znam. Ale kiedy przyjdzie ten dzień na pewno!!! ;) - piszą fanki.

A Wy drogie mamy, macie podobne doświadczenia?