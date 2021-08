Szukasz idealnych butów na jesień 2021? Mamy je! To najnowszy model od Prady - Monolith. Ciężkie motocyklowe buty na traktorowej podeszwie z uroczą sakiewką idealnie wpisują się w jesienno-zimowe trendy i będziecie je widzieć coraz częściej na ulicach w następnych miesiącach. Bike boots od Prady są cudowne, ponieważ pasują dosłownie do wszystkiego. Możesz je założyć do twoich ulubionych klasycznych jeansów, kwiecistych jesiennych sukienek midi lub maxi oraz do klasycznego jesiennego płaszcza. Botki od Prady mają jednak jedną podstawową wadę - to oczywiście cena. Obecnie kosztują ponad 5300 złotych.

Zobacz także: Oto najmodniejsze jeansy na sezon jesień-zima 2020/21

Botki od Prady za 5000 złotych i tańszy odpowiednik

Botki Monolith od Prady stają się w ostatnich tygodniach jednym z największych hitów Instagrama. Coraz więcej influencerek na całym świecie decyduje się na zakup właśnie tego modelu. Ciężkie botki, które widzicie poniżej, to model dostępny na Born2Be. Ma grubą, traktorową podeszwę i sakiewkę, tak jak model Monolith Prady. Różni je kilka detali, jednak stylistyka jest ta sama. Model Born2Be jest o wiele tańszy - możesz je teraz kupić za 189,99 zł. Buty są dostępne online.

Born2Be

Botki na traktorze, najlepiej te przypominające nieco glany, będą zdecydowanym hitem następnych miesięcy. Pozornie, modele w tym stylu mogą wydawać się nieco ciężkie, ale uwierzcie nam, w połączeniu z jasnymi klasycznymi jeansami czy sukienką midi na jesienią, zyskają zupełnie inne oblicze! Skusisz się na ten model tej jesieni? Bo my zdecydowanie tak!

W swojej szafie ten model ma m.in. Karolina Pisarek czy Natalia Siwiec.

Botki Monolith z sakiewką kosztują 5300 złotych i są boskie! Cena jednak zwala z nóg, dlatego warto zerknąć na tańsze modele, utrzymane w tej stylistyce.

Jeśli nie jesteś fanką takich butów, spójrz na inne nasze propozycje botków w nieco bardziej subtelnym stylu.

Brązowe kowbojki na jesień 2021

Nasza propozycja numer dwa to totalny klasyk - kowbojki w karmelowym lub ciepłym brązowym kolorze. Są tak bardzo uniwersalne i sprawią, że dzięki nim zakochasz się w stylu boho-chic (charakterystyczne dla tego stylu są: długie, luźne spódnice, futrzane kamizelki, dżinsowe kurtki, kolorowe tuniki, szerokie paski, duże torby).

Model, który widzicie poniżej, to projekt marki Jenny Fairy dostępnej w CCC. Kosztuje 139 złotych.

Czarne botki na jesień 2021

A co jeśli zaproponowalibyśmy wam nieco seksowniejszy model botków na jesień 2021? Spójrzcie na znajomo wyglądający model - to czarne botki na słupku ze "skarpetą". Kochamy te buty za to, że są wygodne, seksowne i w magiczny sposób wyszczuplają naszą sylwetkę!

Czarne botki na słupku DeeZee, 129,99 zł





Wszystkie zaprezentowane poniżej modele to pozycje obowiązkowe w waszej szafie. A co najważniejsze, posłużą wam nie przez jeden, a minimum 2 lub nawet 3 sezony. Skusisz się na któryś z nich? My z pewnością nie poprzestaniemy na jednym modelu...