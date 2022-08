Anna i Robert Lewandowscy żegnają się z Monachium. Popłynęły łzy. Co za wzruszająca relacja!

Anna Lewandowska urodziła! To wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów Ani i Roberta Lewandowskich, którzy mają już córkę Klarę. Klara od teraz ma rodzeństwo! To chłopiec czy dziewczynka? Jakie ma imię? Wszystkiego dowiecie się z tekstu poniżej. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazuje ciążowe krągłości na chwilę przed porodem! Klara zaś została mistrzynią drugiego planu! Anna Lewandowska urodziła! Znamy płeć i imię dziecka! Anna Lewandowska urodziła dziewczynkę, Laurę! Radosną informację przekazał oczywiście Robert! Hello little one 💖 welcome to the world Laura! Well done Mummy (witaj na świecie Laura, świetna robota Mamo) - napisał piłkarz. Przypomnijmy, informacja o tym że Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży, obiegła świat 6 listopada 2019 roku. To właśnie tego dnia okazało się, że Klara Lewandowska będzie mieć rodzeństwo. Drugą ciążę Anny Robert Lewandowski ogłosił w podobny sposób, jak za pierwszym razem, kiedy para spodziewała się córeczki, Klary. Zobacz także: Anna Lewandowska z dużym brzuszkiem. Pamiętacie, jak wyglądała w pierwszej ciąży? Jak to wyglądało? Podczas meczu Bayernu z Olympiakosem w Monachium Lewandowski strzelił pierwszą bramkę dla Bayernu i pokazał kibicom słynną już "cieszynkę". Dla potwierdzenia Anna i Robert Lewandowscy pokazali jeszcze zdjęcie "cieszynki" na swoich Instagramach i napisali: Baby is coming! - napisali pod zdjęciem "cieszynki" Ania i Robert Lewandowscy. Wyświetl ten post na Instagramie. Post...