Anna Lewandowska pokazała przeprowadzkę do nowego domu! Nie zabrakło wsparcia sąsiadów

To bez wątpienia najbardziej ekscytujący rok Anny i Roberta Lewandowskich od czasów przeprowadzki do Monachium. Teraz jedna z najpopularniejszych par w Polsce jest już jedną nogą w Hiszpanii po głośnym transferze piłkarza do FC Barcelony. Choć zmiany w życiu sportowców wywołały wielkie zamieszanie medialne, Lewandowscy starają się jak na razie utrzymać swoje przenosiny do Katalonii w dyskrecji. Ostatnio Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym wypowiedziała się na temat przeprowadzki. Trenerka personalna nie ukrywała, że w najbliższym czasie jej rodzinę czeka duża zmiana i poprosiła o pomoc w tej sprawie. Czeka mnie czas prywatnych zmian - zaczęła na InsaStories. Zobacz także: Wpadka FC Barcelony. Anna Lewandowska nie będzie zadowolona! Anna Lewandowska pyta fanów, co warto zobaczyć w Barcelonie Przez ostatnie dni wszyscy zastanawiają się, czy Anna i Robert Lewandowscy sprzedadzą swoją willę w Monachium i jakie miejsce wybiorą na uwicie nowego gniazdka. Chcąc uniknąć zbyt dużego zainteresowania mediów, jak na razie gwiazdy nie zdradzają, czy zakupiły już rezydencję w Hiszpanii. Niedawno na InstaStories Anna Lewandowska poprosiła fanów o polecenie ciekawych lokali w Barcelonie. - Czeka nas duża prywatna zmiana. Jak dobrze wiecie, przeprowadzamy się do Barcelony, więc czas znaleźć też nowe miejsce zamieszkania. I teraz do was pytanie. Czy rekomendujecie jakieś fajne miejsca w Barcelonie? Czy są jakieś knajpy, restauracje, smoothie bary, miejsce z fajną owsianką... - zapytała. Zobacz także: Anna Lewandowska o małżeństwie z Robertem i częstych rozłąkach: "Kiedyś to się zmieni..." Anna Lewandowska nie zdradziła jednak zbyt wiele, ponieważ do domu wparowała roześmiana Klara i skupiła na sobie całą uwagę mamy. Bez wątpienia przeprowadzka gwiazd to obecnie...