Anna Lewandowska pokazała swój nowy salon. Fani zachwycają się… sofą!

Anna i Robert Lewandowscy kilka tygodni temu porzucili życie w Niemczech na rzecz słonecznej Hiszpanii. Ma to oczywiście związek z transferem polskiego piłkarza z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Piękna trenerka od czasu do czasu wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego nowego, hiszpańskiego gniazdka i tym razem pochwaliła się salonem. Fanów urzekła piękna kanapa, która chyba zdołałaby pomieścić całą drużynę piłkarską!

Anna Lewandowska pochwaliła się salonem w nowej willi

Tego lata Anna Lewandowska wraz z mężem i córeczkami przeprowadzili się do miejscowości Sitges w Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski i jego żona już zdążyli się tam zaaklimatyzować, a ich pociechy, Laura i Klara, zaczęły niedawno nowy rok szkolny w nowym miejscu.

Anna Lewandowska chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami kadrami z życia w Hiszpanii, niekiedy pokazując również wnętrza swojej nowej willi. Tym razem z podziwem patrzymy na jej salon! Widzimy w nim m.in piękne plakaty, które zaprojektowała sama trenerka!

30 minut dziennie tylko dla siebie… 🧘‍♀️

Z plakatami, które zaprojektowałam [...] można zatrzymać lato we wnętrzach na cały rok ☀️ - napisała Anna Lewandowska.

W nowym salonie Anny i Roberta Lewandowskich dominują jasne barwy, głównie odcienie bieli, które zostały przełamane dodatkami w brązowych i złotych odcieniach. Nie zabrakło również dużej palmy, która dodatkowa nadała jeszcze większej przytulności wnętrzu. Jednak to, co najbardziej spodobało się fanom to ogromna beżowa kanapa! Internauci zaczęli nawet dopytywać, gdzie można taką dostać.

- A skąd ta cudna sofa?? - Czy mogę poznać firmę kanapy ? - Piękne wnętrze. - Uwielbiam takie kolory. Gratuluje stylu - piszą fani.

A Wam, jak się podobają wnętrza w nowej willi Anny i Roberta Lewandowskich?

Instagram @annalewandowskahpba