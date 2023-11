1 z 5

Anna Lewandowska regularnie pokazuje nowe zdjęcia córeczki Klary, które zawsze zachwycają jej fanów (i nas!). Mimo tego, najnowsza fotografia Klary jest bardzo zaskakująca! Córka znanej pary ma ok. 8 miesięcy i jest już nie do poznania - Klara Lewandowska bardzo wyrosła i ciężko uwierzyć, że na zdjęciu jest faktycznie ona. Fani są w szoku i zupełnie nas to nie dziwi! Uwagę zwrócił też komentarz Anny, dotyczący porannych pobudek i... Robert na kanapie! O co chodzi? Przekonajcie się, oglądając zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Anna Lewandowska z córką na meczu! Buciki Klary z kokardkami to HIT! I wcale nie są bardzo drogie