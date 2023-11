Anna Lewandowska przebywa obecnie na Majorce, gdzie miała sesję zdjęciową związaną z jej nowym projektem. W wolnych chwilach może jednak spędzać czas ze swoją córeczką Klarą. Teraz trenerka pokazała na Instagramie urocze nagranie wideo, na którym 2-letnia Klarcia... pływa jak mały zawodowiec! Zobaczcie wideo poniżej!

Anna Lewandowska pokazała, jak Klara pływa

Anna Lewandowska może być dumna ze swojej córci! Jej pociecha ma zaledwie 2 lata, a wiele wskazuje na to, że pójdzie w ślady swoich rodziców. Dziewczynka już teraz wykazuje duże zainteresowanie sportem - gdy Anna Lewandowska ćwiczy, Klarcia też próbuje to robić! Chętnie też gra w piłkę nożną, a za to teraz... zaczęła pływać!

Jakiś czas temu Anna Lewandowska pokazała, jak Klara pływa w basenie. Teraz dziewczynka robi postępy, bo już zaczeła pływać w morzu! Nagranie robi wrażenie, bo jak można podejrzewać, niektórzy dorośli baliby się nawet tej głębokości!

Moja mała pływaczka, seria nr 2.✌️ Fascynujące uczucie móc obserwować progres na.. własnym dziecku ????❤️ Czasami zastanawiam się, czy Klara woli metodę małych kroczków???? czy rzut na głęboką wodę???? ???? - napisała Anna Lewandowska.

Zobaczcie, jak Klarcia pływa w morzu! Kto tak potrafi? ;)

Klara chętnie ćwiczy z mamą!

Instagram

Klara Lewandowska uwielbia sport

Instagram