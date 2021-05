Anna Lewandowska pochwaliła się treningiem z Klarą! Dziewczynka boksuje jak zawodowiec!

Klara Lewandowska przed kilkoma dniami skończyła 4 latka. Oczywiście Anna i Robert Lewandowscy zorganizowali dziewczynce przepiękne przyjęcie urodzinowe, na którym nie zabrakło pięknych dekoracji, prezentów i fantastycznego tortu. Nie mamy wątpliwości, że dziewczynka z pewnością była zachwycona urodzinową niespodzianką. Jednak patrząc na najnowsze nagrania, które pojawiły się na InstaStory Anny Lewandowskiej widzimy, co sprawia dziewczynce chyba największą frajdę - to wspólne treningi z mamą!

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak Klara angażuje się w treningi. Sami zobaczcie, jak boksuje z mamą! Takiej formy może pozazdrościć nie jeden dorosły.

Anna Lewandowska trenuje z Klarą! Forma 4-latki robi wrażenie!

Wygląda na to, że Anna Lewandowska od pierwszych chwil życia Klary, zaszczepiła w dziewczynce pasję do sportu. Jeszcze przed wybuchem pandemii, pociecha trenerki jeździła ze swoją mamą na obozy sportowe, jednak w obecnych okolicznościach, gwiazda ćwiczy głównie z domu. Podczas treningów bardzo często towarzyszy jej właśnie mała Klara.

Anna Lewandowska jest bardzo dumna ze swojej pociechy, która chętnie dołącza do jej treningów i robi to z ogromnym sercem i pełnym zaangażowaniem. Od czasu do czasu trenerka chwali się nowymi filmikami, na których możemy zobaczyć popisy małej Klary. Tym razem widzimy, jak dziewczynka boksuje z mamą! Trzeba przyznać, że profesjonalizm i zaangażowanie zaledwie 4-letniej dziewczynki, budzi ogromny podziw.

Instagram/annalewandowskahpa

Wygląda na to, że Annie Lewandowskiej rośnie godna następczyni. Myślicie, że za kilkanaście lat swoje programy treningowe będzie miała również Klara? My z pewnością chętnie dołączylibyśmy do treningów!

Instagram/annalewandowskahpa

Córeczka Anny i Roberta Lewandowskich chętnie towarzyszy mamie w treningach i widać, że ćwiczenia sprawiają jej ogromną frajdę!