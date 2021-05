Tak wyglądały 4. urodziny Klary Lewandowskiej. Anna Lewandowska pokazała prezenty dla córki 

Dokładnie dziś Klara kończy cztery latka! Jak się okazuje, Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, by przygotować swojej córeczce prawdziwą niespodziankę, zaczęli dekorować dom już w nocy, kiedy mała solenizantka i jej młodsza siostrzyczka smaczne spały. Co takiego z okazji urodzin przygotowali dla Klary jej słynni rodzice? O takim poranku marzy każde dziecko! Balony, piękny tort i prezenty to nie wszystko. Widać, co Klara lubi najbardziej...

4. urodziny córki Anny i Roberta Lewandowskich

4 maja 2017 roku, Anna i Robert Lewandowscy po raz pierwszy zostali rodzicami, a kiedy uwielbiane małżeństwo przekazało wesołą nowinę, ich fani dosłownie oszaleli ze szczęścia. Od tego czasu Klara Lewandowska interesuje internautów nie mniej, niż sławni rodzice, a zdjęcia i nagrania dziewczynki, które pojawiają się w mediach społecznościowych, zawsze odbijają się szerokim echem. Dziś Klara obchodzi swoje wielkie święto i zdmuchnie z tortu kolejną świeczkę. Co takiego sprezentowali jej Anna Lewandowska i Robert Lewandowski? Znana trenerka postanowiła pochwalić się przygotowaniami do mini przyjęcia niespodzianki. Nic dziwnego, że kiedy dziewczynka wstała rano, była zachwycona!

Jak się okazuje, by wywołać uśmiech na twarzy swojej córeczki, słynni rodzice dopinali ostatnie szczegóły do późnych godzin, a w salonie Roberta i Anny Lewandowskich stanął prawdziwy kącik dla solenizantki! Jednym z głównych motywów niespodzianki był pudrowy róż, którego nie zabrakło w ozdobach, jak urodzinowy balon z cyfrą "4" i dekoracje tortu. Rodzice zadbali dosłownie o wszystko i jak widać, jednym z ulubionych stworków Klary jest... bajkowy jednorożec! Duża maskotka magicznego konika była jednym z prezentów, jakie na swoje 4. urodziny dostała dziewczynka!

annalewandowskahpba

Jednorożca nie zabrakło również na torcie czy balonach. Jakie jeszcze prezenty Klara dostała na swoje 4. urodziny? Słynni rodzice podarowali jej coś, co zdecydowanie jest marzeniem każdej małej dziewczynki - duży, drewniany domek dla lalek! Nie zabrakło w nim oczywiście pięknych mebelków, które wypełniały małe pokoiki. Co więcej, wybór tej zabawki wcale nas nie dziwi. Kiedy Anna Lewandowska pokazała ostatnio jak urządziła pokój swojej starszej córki, przyznała, że wszystkie rzeczy dla swoich dzieci kupuje, kierując się rewolucyjną metodą, wymyśloną przez młodą Japonkę:

Od roku stosujemy metodę Marie Kondo (jesteśmy w dalszym ciągu procesie zmian). Minimalizm, przemyślane zakupy, zabawki dla dzieci przyjazne środowisku, zabawki rozwojowe. Za miesiąc roczek Laurki, czwarte urodziny Klary. Macie pomysły?

annalewandowskahpba

Jak widać nocne przygotowania zdecydowanie się opłaciły, a kiedy Klara obudziła się w dniu swoich 4. urodzin, weszła do salonu, w którym czekała na nią cała masa niespodzianek. Anna Lewandowska natychmiast postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych reakcją swojej córeczki i pięknymi, rodzinnymi chwilami z tego wyjątkowego dnia. Jak widać, Klara był naprawdę przeszczęśliwa, choć początek urodzin spędziła w naprawdę kameralnym gronie.

annalewandowskahpba

Jak i urodziny, to oczywiście piękne życzenia. Kiedy Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z porannego przyjęcia swojej córeczki, postanowiła napisać kilka słów specjalnie do Klary.

Żebyś zawsze miała odwagę spełniać swoje marzenia. Żebyś zawsze wiedziała, że możesz osiągnąć WSZYSTKO, co tylko sobie zaplanujesz. Zawsze będę dmuchać w Twoje skrzydła. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni! 👨‍👩‍👧‍👧

Musimy przyznać, że takiej niespodzianki zazdrościmy nawet w dorosłym wieku! Myślicie, że to jeszcze nie koniec urodzinowych uciech Klary?