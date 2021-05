Robert Lewandowski pokazał zdjęcie z pierwszych urodzin Laury. Dostała... pieska!

Ostatnio Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mają naprawdę sporo powodów do świętowania. 4 maja swoje czwarte urodziny obchodziła starsza córka słynnego małżeństwa - Klara, a dziś roczek kończy Laura! Jak się okazuje, dumni rodzice przygotowali dla swojej najmłodszej córeczki prawdziwą niespodziankę, a nad jej szczegółami pracowali do późnej nocy. Anna Lewandowska już zdążyła pochwalić się pięknym tortem i dekoracjami, a Robert Lewandowski właśnie opublikował urocze zdjęcie z 1. urodzin dziewczynki. Co takiego dostała Laura? Okazuje się, że dziewczynka ma... pieska!

Córka Ani i Roberta Lewandowskich obchodzi 1. urodziny

Kiedy dokładnie rok temu, 6 maja, Anna Lewandowska i Robert Lewandowscy ogłosili, że powitali na świecie swoją drugą córeczkę, fani uwielbianej pary zasypali ich gratulacjami. Od tego czasu Laura wzbudza ogromne zainteresowanie internautów, tak samo jak jej starsza siostrzyczka, i choć Anna Lewandowska i Robert Lewandowski bardzo chronią prywatność swoich dzieci, obserwatorzy słynnego małżeństwa nie raz mogli zobaczyć, jak dziewczynki rosną na ich oczach.

Dziś, z okazji 1. urodzin Laury, Robert Lewandowski postanowił opublikować na swoim Instagramie urocze zdjęcie z córeczką i specjalne życzenia.

Moja mała Calineczko! Czas płynie tak szybko! Nie możemy uwierzyć, że dziś masz już rok! Wszystkiego najlepszego Laura - napisał piłkarz.

Na rodzinnej fotografii możemy zobaczyć, jak gwiazdor świętował ten wyjątkowy dzień. Rodzice przygotowali dla Laury piękny tort z Calineczką i żywymi kwiatami, różowe balony i obowiązkowo balon z cyfrą 1! Nie zabrakło również prezentów. Jak się okazuje, Anna i Robert Lewandowscy postanowili podarować swojej córeczce pierwszego przyjaciela - zabawkowego, pluszowego pieska na kółkach, z którym Laura będzie mogła chodzić na spacery! Musimy przyznać, że zdjęcia zarówno z jej urodzin, jak i urodzin jej starszej siostry są naprawdę rozczulające. Sto lat!

Laura z okazji 1. urodzin dostała od swoich rodziców pluszowego pieska na drewnianych kółkach! Anna Lewandowska ostatnio przyznała, że od roku stosuje metodę Marie Kondo, zgodnie z którą kupuje swoim dzieciom ekologiczne, rozwojowe zabawki.

Fani Roberta Lewandowskiego i Anny Lewandowskiej wręcz uwielbiają oglądać ich rodzinne zdjęcia. Na tym Laura jest jeszcze bardzo malutka. Sportowiec sam przyznał, że nie wierzy, że jego córeczka tak szybko urosła!

Laura dostała również wyjątkowy tort z żywymi kwiatami i Calineczką z "Piotrusia Panda". Jak się okazuje, tak samo nazywa ją jej sławny tata!