Anna Lewandowska w czarnym wydaniu na meczu Roberta Lewandowskiego. Look z charakterem

Anna i Robert Lewandowscy na dobre rozpoczęli sezon - nie tylko ten piłkarski. Gwiazdy mają ostatnio sporo pracy i często podróżują. Trenerka personalna miała sporo wyjazdów, podczas których oglądała pokazy mody i brała udział w spotkaniach biznesowych. Piłkarz natomiast rozgrywa kolejne mecze. Ostatnio Anna Lewandowska wybrała się na stadion w Barcelonie, by kibicować ukochanemu. Katalońskie media nie przeszły obok niej obojętnie. Anna Lewandowska bawi się na stadionie. Podbiła serca Katalończyków W niedzielę, 9 października katalońscy dziennikarze wypatrzyli na stadionie Camp Nou w Barcelonie Annę Lewandowską. Gwiazda z wielkim entuzjazmem wspierała Roberta Lewandowskiego z wysokości trybun. Choć ostatecznie jej ukochany nie może zaliczyć tego meczu do udanych, to na pewno zaangażowanie żony mogło go trochę pocieszyć. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy szaleją z córkami na plaży. To nagranie to hit! Tego wieczoru Anna Lewandowska wskoczyła w proste dżinsy oraz czarny top eksponujący ramiona. Nie zapomniała też o czapce z logo FC Barcelony. Uwagę zwrócił nie tylko nowy tatuaż trenerki personalnej, ale również okrągłe policzki. Jednak to drugie najpewniej jest po prostu kwestią mniej korzystnego zdjęcia. Katalońskie media od razu wychwyciły obecność żony Roberta Lewandowskiego. Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" nie pozostawia złudzeń co do tego, że gwiazda należy do jednych z ulubionych WAGs w Barcelonie. Ostatni gest Anny Lewandowskiej, którym (jeszcze bardziej) zdobyła Katalończyków - czytamy w hiszpańskiej prasie. W dzienniku aż trudno zliczyć komentarze, które pojawiły się pod adresem trenerki personalnej. Co ważne, dziennikarze widzą w niej nie tylko piękną kobietę, ale również osobę, która ma wielki wpływ na karierę Roberta Lewandowskiego. W zaledwie trzy miesiące Anna...