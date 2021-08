Anna Lewandowska jakiś czas temu zapowiadała, że zamierza dokonać kilku zmian w pokoju Klary. Dziewczynka ma już 2,5 roku, a to oznacza, że potrzebuje więcej miejsca do zabaw niż wcześniej. Trenerka zdecydowała się na odświeżenie pokoju i wybrała do wnętrza modny styl skandynawski. Zobaczcie, jak wygląda miejsce zabaw Klary Lewandowskiej! Nowy pokój Klary Lewandowskiej Niedawno Anna Lewandowska przyznała, że Klara chodzi do przedszkola w Niemczech, gdzie para na co dzień mieszka. Dziewczynka dorasta i coraz częściej ma swoje zdanie , co najczęściej przejawia się w wyborze ubrań. Gwiazda zdradziła, że chciałaby, aby Klara czasem założyła sukienkę, ale ona uwielbia wygodne dresy. Niedawno Anna Lewandowska pokazała na Instastories pokój swojej córeczki. Na ścianie możemy zobaczyć grafikę małej Klary. Podobne można zamówić w sklepie internetowym prowadzonym przez trenerkę. We wnętrzu królują stonowane kolory i naturalne materiały. Uwagę zwraca drewniane łóżeczko i biało-czarna pościel oraz ogromna pufa-panda, która jest siedziskiem i może być świetnym miejscem do zabawy. Podoba Wam się pokój Klary Lewandowskiej ? Klara Lewandowska jest coraz większe i potrzebuje więcej miejsca do zabawy W pokoju Klary Lewandowskiej dominują drewniane zabawki