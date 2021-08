Anna Lewadowska pokazała odmieniony salon. Te krzesła to wnętrzarska perła...

Anna Lewadowska wie, jak urządzić salon, aby zachwycał minimalizmem. To idealne miejsce do odpoczynku, a widok za oknem zapiera dech w piersiach.

Dom Anny i Roberta Lewandowskich to prawdziwe królestwo minimalizmu. Para postawiła na duże otwarte przestrzenie, a kolorami dominującymi we wnętrzach są barwy ziemi. Nie brakuje zatem bieli, szarości, beżu i czerni. Po długich wakacjach w hiszpańskiej willi para w końcu wróciła do domu i okazuje się, że zdecydowali się na delikatne odświeżenie w salonie. Te krzesła z wenecką plecionką to prawdziwy hit, ale to widok za oknem robi największe wrażenie. Aż trudno oderwać wzrok...

Anna Lewadowska pokazała odmieniony salon

Anna Lewandowska razem z mężem Robertem Lewandowskim od lat dzielą swój czas między Polskę a Niemcy, gdzie mieszkają na co dzień, a Klara chodzi to jednego z tamtejszych przedszkoli. Dom gwiazdorskiej pary to prawdziwe królestwo urządzone w minimalistycznym stylu z elementami boho. Anna Lewandowska nawet w pokojach córek unika dużej ilości zabawek i mocnych kolorów, stawiając na stonowane barwy, które nie przeszkadzają w zabawie. Trenerka po powrocie z wakacji pochwaliła się nowym zdjęciem salonu i pokazała imponujący widok za oknem na pełen zieleni ogród.

Fanki Anny Lewandowskiej są pod wrażeniem wystroju pomieszczenia i podziwiają imponujący widok na ogród. Trzeba przyznać, że to idealne miejsce do relaksu!

W tym miejscu mogłabym nie jesc nic, bo bym zachwycona patrzyła za okno 😍 ja wybieram to wnętrze z tym widokiem za oknem!!!😍😍😍

W salonie trudno nie zwrócić uwagi na wygodną jasną kanapę i drewniane krzesła z wenecką plecionką. To w tym sezonie prawdziwy hit. Pleciony wzór pojawia się nie tylko na krzesłach, w komodach, ale również w dodatkach. Stylowo i elegancko. Spójrzcie sami!

To nie jedyna zmiana w domu Anny i Roberta Lewandowskich w ich domu w Niemczech. Po powrocie z wakacji para zdecydowała się sprawić córkom domek marzeń. Jest idealny!

Anna Lewandowska jest jedną z gwiazd, które chętnie chwalą się w mediach zdjęciami swojego domu. Trenerka stawia na minimalizm w nowoczesnym wydaniu i zachwyca prostymi, ale efektownymi dodatkami, Tylko spójrzcie na sypialnię Anny Lewandowskiej, to świetne miejsce do odpoczynku.