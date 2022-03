Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym zdjęciem z Robertem Lewandowskim. Na zdjęciu para przytula się czule, ale widać na nim tylko prawy policzek trenerki. Szybko wyszło na jaw, że to celowy zabieg, bo Anna Lewandowska była zmuszona odwiedzić dentystę! Co się stało? Czy sprawa jest poważna? Anna Lewandowska i jej "wypadek przy pracy" Anna Lewandowska jest osobą, której sport towarzyszy każdego dnia. Gwiazda organizuje treningi w mediach społecznościowych, prowadzi obozy sportowe i każdego dnia motywuje tysiące kobiet do zdrowego stylu życia i aktywności sportowej. Jak wiadomo w sporcie kontuzje i wszelkiego rodzaju urazy zdarzają się dość często i nawet Annie Lewandowskiej nie zawsze udaje się ich unikać. Ostatnio opublikowała piękne zdjęcie z Robertem Lewandowskim zrobione podczas pobytu w restauracji i zdradziła, że kadr wybrała specjalnie, bo jest właśnie po wizycie u dentysty! Prawy policzek i Lewy... 🥰 czyli jak robić zdjęcia, gdy wyjdziesz od dentysty 👌😂 - napisała pod zdjęciem Anna Lewandowska. Okazuje się, że zdjęcie zostało zrobione celowo, bo Anna Lewandowska była zmuszona odwiedzić dentystę po wypadku przy pracy, o czym sama poinformowała odpowiadając na komentarz Zofii Zborowskiej: 🤪🤪 wypadek przy pracy 🥋🥊🥊 Zobacz także: Anna Lewandowska chce mieć więcej dzieci? Jest szczera odpowiedź trenerki! Internautki żartują, że to urocze i pełne czułości zdjęcie Anny i Roberta Lewandowskich, jak nic dotychczas zachęciło je do wizyty u dentysty: Nikt mnie tak jeszcze nie zachęcił żeby pójść do dentysty 😂😂😂 moja ulubiona para ❤️ Wyświetl ten post na Instagramie. ...