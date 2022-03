Anna Lewandowska opublikowała poruszające wspomnienie. "Była najwierniejszą fanką moich obozów..."

Anna Lewandowska zmieniła zdanie w sprawie pokazywania twarzy córki na zdjęciach publikowanych w sieci? Ania i Robert Lewandowscy już od ponad dwóch lat spełniają się w roli rodziców. Od kiedy mała Klara pojawiła się na świecie piłkarz i trenerka chętnie pokazują swoim fanom, jak spędzając czas z ukochaną córką. Dumni rodzice dość często publikują w sieci zdjęcia Klary, jednak za każdym razem starają się, nie pokazywać jej twarzy. Jakiś czas temu wszystko zaczęło się zmieniać, a fani Ani i Roberta mogli zobaczyć fotki, na których Klara nie pozuje tyłem. Teraz trenerka pokazała kolejne zdjęcie, na którym widać twarz dziewczynki! Klara to sama słodycz! Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córką Kilka miesięcy temu Robert Lewandowski w rozmowie z Party.pl przyznał, że razem z Anią podjęli decyzję, że nie będą pokazywać twarzy swojej córki w mediach społecznościowych. Piłkarz zdradził jednak, że nie wie, czy w przyszłości nie zmienią zdania w tej sprawie. Może jak będzie troszkę starsza i troszkę bardziej świadoma, to może sama zdecyduje, czy będzie chciała- Robert Lewandowski przyznał przed naszą kamerą. Fani Ani i Roberta już od dawna zastanawiają się, jak wygląda córeczka pary i do kogo jest bardziej podobna. Teraz trenerka uchyliła rąbka tajemnicy! Ania opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z Klarą. Dziewczynka wcale nie pozuje na nim tyłem do aparatu fotograficznego! Internauci są zachwyceni wspólną fotką Ani i jej córeczki. Zobaczcie, co piszą w komentarzach. - Ale Klarcia już duża 😍 - Piekne chwile razem😍 - Klaraa 😍 kochana dziewczynka❤️- komentują internauci. Spójrzcie na najnowsze zdjęcie małej Klary i Anny Lewandowskiej! To najsłodsze, co dziś zobaczycie!...