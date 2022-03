Anna Lewandowska ma chwile słabości? Napisała o Robercie Lewandowskim i córkach

Anna Lewandowska opublikowała w sieci piękne zdjęcie z córkami. Trenerka wspomina swój wyjazd na wakacje z Laurą i Klarą, a przy okazji zwróciła się do swoich fanów z ważnym przesłaniem. Internauci są zachwyceni wpisem i uroczym zdjęciem młodej mamy ze swoimi pociechami. Sprawdźcie, co napisała Anna Lewandowska! Anna Lewandowska apeluje do fanów Anna Lewandowska razem z córkami już od kilku dni przebywa w Warszawie. Trenerka przyleciała do Polski, żeby realizować swoje projekty zawodowe- wczoraj, podczas relacji na InstaStories zdradziła, że m.in. wzięła udział w sesji zdjęciowej. W sieci pojawiło się również piękne zdjęcie Anny Lewandowskiej z córkami. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała niepublikowaną wcześniej fotkę z ostatniego wyjazdu na wakacje. Pod zdjęciem trenerki i jej córek pojawił się wpis z ważnym przesłaniem. Coraz częściej i chętniej zwracamy uwagę na drobne, dobre rzeczy, które nas spotykają. Uczymy się wdzięczności i życzliwości dla innych. Doceniamy zwyczajne, ale ważne momenty. Brakowało nam tego!❤️ To, co dobre zawsze do nas wraca, dlatego bądźmy życzliwi dla innych - apeluje Anna Lewandowska. Internauci są zachwyceni wpisem i zdjęciem na którym Anna Lewandowska zaprezentowała się w seksownej, prześwitującej sukience. - Cudowne słowa a jak duża znaczą❤️❤️🙌 - Piękne zdjęcie ❤️ - Jakie piękne zdjęcie!! Tak Aniu masz rację, życzliwość powinna być u nas na pierwszym miejscu! Teraz tak dużo słyszy się o braku szacunku do drugiego człowieka... Szerzmy dobre słowo!! 🙌❤️ - Pięknie wyglądacie 🤩🥳 - Aniu jesteś ogromną inspiracją wielu kobiet 🙏❤️❤️❤️- komentują fani. Zobaczcie cały wpis Anny Lewandowskiej i jej piękne zdjęcie z córkami! Zobacz także: ...