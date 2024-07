Anna Lewandowska znowu odpowiedziała fance na Instagramie! Trenerka pochwaliła się ostatnio, że ułożyła menu na międzynarodową konferencję, na której pojawiła się z Robertem Lewandowskim. Było to spotkanie z ambasadorami popularnej firmy sportowej, którą oboje polecają. Obserwatorka Ani Lewandowskiej na Instagramie postanowiła być trochę złośliwa wobec gwiazdy i napisała komentarz:

Mąż załatwił?:)

Anna Lewandowska szybko jej odpowiedziała:

ale co załatwił? Event? Czy co? Hahahah ???????????? pozdrawiam ???????? dla przypomnienia Ambasadorka Nike:)

Anna Lewandowska na Instagramie

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często odpowiada fanom na ich komentarze. Nie zawsze oczywiście są to pochlebne słowa kierowane w jej stronie. Dla trenerki jednak ważne jest to, aby nawet w mediach społecznościowych była relacja między nią a obserwatorami. Niestety często zarzuca się Ani, że jej kariera opiera się głownie na nazwisku męża. Joanna Jędrzejczyk jednak słusznie zauważyła, że gwiazda sama ciężko pracowała na to, co ma. Zgadzacie się z tym?

