1 z 5

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Klara Lewandowska sporo odziedziczyła po swoich rodzicach! Anna Lewandowska zamieściła na InstaStories najnowszy filmik, na którym widać, jak 9-miesięczna dziewczynka raczkuje. Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że córka Lewandowskich to wulkan energii! Widać, że ruch sprawia małej Klarze sporo przyjemności. I nic dziwnego! To chyba rodzinne. ;) Zobaczcie zdjęcia raczkującej córeczki Lewandowskich na następnych stronach.

Zobacz też: Agnieszka Woźniak Starak walczyła o miejsce na obóz Lewandowskiej! "Trzeba się ustawić w kolejce"! Mówi też o Klarze

Coś czujemy, Anna i Robert Lewandowscy będą mieli kolejną mistrzynię sportu w rodzinie! ;)

Polecamy: Klara Lewandowska stawia pierwsze kroki! Córeczka Ani i Roberta jest największą gwiazdą na zimowym obozie trenerki