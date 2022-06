Mecz Polska-Belgia: Anna Lewandowska nie dotarła na Stadion Narodowy. Wrzuciła do sieci gorące zdjęcia

Anna Lewandowska razem z Klarą polecą do Rosji wspierać Roberta na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej? Czy Ania będzie miała okazję, żeby spotkać się z mężem 22 czerwca, gdy będą obchodzić 5.rocznicę ślubu? Już za tydzień, 14 czerwca, rozpocznie się wielkie święto dla fanów sportu. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz zagra kilka dni później, dokładnie 19 czerwca - kadra zmierzy się wówczas z Senegalem. W grupie H Polacy będą również walczyć z Kolumbią i Japonią. Nasi piłkarze z pewnością będą mogli liczyć na wsparcie tysięcy kibiców, którzy będą dopingować ich na stadionach i przed telewizorami. A czy na meczach pojawią się również żona i córeczka kapitana polskiej kadry, Roberta Lewandowskiego? Anna Lewandowska zabierze Klarę na Mundial? Tego można było się spodziewać! Anna Lewandowska razem z Klarą polecą do Rosji wspierać Roberta. I chociaż teraz wszystko wskazuje na to, że trenerka zabrała córeczkę na krótkie wakacje, to jak informuje "Na żywo", Ania i Klara już wkrótce polecą do Rosji, żeby kibicować Reprezentacji Polski. Czy Anna i Robert Lewandowscy znajdą chwilę czasu, żeby 22 czerwca świętować razem piątą rocznicę ślubu? Ania z córeczką Klarą będą towarzyszyć Robertowi, ale nie mogą liczyć na to, że spędzi z nimi czas. Trener Adam Nawałka nie pozwoli, by piłkarze rozpraszali się podczas ważnego turnieju. Rodziny będą głównie podziwiać ich na trybunach - w rozmowie z "Na żywo" zdradza znajomy Ani i Roberta. A Wy wybieracie się na Mundial? Czy będziecie kibicować przed telewizorem? Zobacz także: Opalają się, spacerują i trenują. Tak polskie WAGs wspierają piłkarzy Anna Lewandowska i Klara polecą na Mundial. Robert będzie mógł liczyć na wsparcie żony i córeczki.