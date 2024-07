Anna Lewandowska wybiera się na ślub Agnieszki Szulim i Piotr Woźniaka Staraka? Taką informację podał dziś Super Express. Co prawda trenerka pokazała zdjęcie tuż przed wylotem, ale napisała również, że to po prostu kolejny projekt. A może jednak jest coś na rzeczy?

Super Express zdradził szczegóły uroczystości. Na ślubie Agnieszki Szulim ma pojawić się aż... 300 osób. Wśród gości znaleźli się m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Edward Miszczak, Alicja Resich-Modlińska, ksiądz Kazimierz Sowa, Piotrek Kędzierski, Mateusz Banasiuk czy Nergal, który pokazał już zdjęcie z samolotu.

Świadkową została Monika Zagajska, znana bizneswoman z branży perfumiarskiej, która od tygodni szlifowała swoje przemówienie. Uroczystość ma się odbyć w pięknej dzielnic San Marco. Goście przepłyną gondolami po Canale Grande. Wszystko ma być jak w bajce"- czytamy w dzienniku.

Ceremonia ma kosztować zaś... 1,5 mln złotych (zobacz: Przygotowania do ślubu krok po kroku). A czy Anna Lewandowska rzeczywiście pojawi się na ślubie? Na swoim Instagramie trenerka pokazała zdjęcie z walizką i zaznaczyła, że czeka ją kolejna podróż. Dodała jednak, że to "nowy projekt". A może to tylko przykrywka? :) Z drugiej jednak strony nigdy nie słyszeliśmy o tym, że Ania i Robert przyjaźnią się z Agnieszką i Piotrem. Szulim od paru miesięcy ćwiczy przecież z Ewą Chodakowską. Być może w tej kwestii coś się zmieniło ;) W końcu Agnieszka Szulim od zawsze była pełna podziwu dla Anny.

AKTUALIZACJA

Anna Lewandowska rozwiała wszelkie wątpliwości na swoim profilu na Facebooku. Okazuje się, że na sobotnim weselu Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka zabraknie trenerki. Ukochana Roberta Lewandowskiego poleciała bowiem na kolejne szkolenie, dzięki któremu zdobędzie nowe kompetencje. A udowodniła to jednym zdjęciem!

Anna Lewandowska na szkoleniu!

Anna Lewandowska leci na ślub Agnieszki Szulim?!

