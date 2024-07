Anna Lewandowska z impetem wkroczyła do polskiego show-biznesu. Żona Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach wielokrotnie dawała o sobie znać. Zdobyła tytuł mistrzowski w karate, zachwycała na salonach swoimi kreacjami, a kilka dni temu podpisała kontrakt ze światową marką sportową. Przypomnijmy: Anna Lewandowska wystąpi w dużej kampanii reklamowej światowego giganta

Sportsmenka regularnie też prowadzi swojego bloga, który z każdym dniem zdobywa coraz fanek. Niektórzy spekulują nawet, że ten rok może być dla Lewandowskiej przełomowy i to ona zastąpi Ewę Chodakowską w roli najpopularniejszej trenerki w Polsce. Podobnego zdania jest Agnieszka Szulim, która w specjalnym rankingu stworzonym dla magazynu "Party" umieściła Annę i Roberta na wysokiej pozycji wśród gwiazd, które namieszają w show-biznesie w 2014 roku.



Robert właśnie podpisał intratny kontrakt z Bayernem Monachium, ale jego żona Anna nie pozostaje w cieniu. Może dlatego, że nigdy w nim nie była, i to nawet przez sekundę? Niemiecki "Bild" nazywa ją królową karate, a polski show-biznes czeka na nią z otwartymi ramionami. Wszyscy już obstawiają, czy wygryzie Ewę Chodakowską. Ale Anna wie, że nawet i bez podstawiania nogi koleżance ten rok będzie należał do niej. I do jej męża - podsumowała w rankingu Szulim.