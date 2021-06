Anna Lewandowska na premierze filmu swojej mamy wyglądała znakomicie. Ale to nie ona była główną gwiazdą

Do tej pory to Anna i Robert Lewandowscy byli gwiazdami numer jeden w ich rodzinie. Jednak niedługo może się to zmienić. Do gry wkracza bowiem Maria Stachurska, mama trenerki. Kobieta postanowiła zająć się... reżyserią! Maria Stachurska realizuje film, w który włożyła całe swoje serce! Zobacz także: Wielkie serce Lewandowskich! Przekazali pół miliona złotych szpitalowi dziecięcemu! Maria Stachurska zajęła się produkcją filmu o Stanisławie Leszczyńskiej, która w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau odebrała ponad 3 tysiące porodów! Przypomnijmy, że robiła to mimo wyraźnego zakazu Niemców, przez co narażała swoje życie. Okazuje się, że Stanisława Leszczyńska była cioteczną babcią Marii Stachurskiej. Mama Ani Lewandowskiej poprzez swój film chce oddać jej hołd i podziękować za to, co zrobiła dla ludzkości. - Wielokrotnie rozmawiałam z moimi nieżyjącymi już wujkami i to oni inspirowali mnie do zrobienia filmu o ich matce. Przekazywali mi różne pamiątki po niej i dokumenty. Obecnie film jest jeszcze w trakcie realizacji (...). W filmie osobą przeprowadzającą przez jej życie jest jedna z wnuczek Stanisławy Leszczyńskiej. Mierzy się ona z tym, co przeżyła babcia i jej mama w obozie. A tym samym ja się z tym mierzę - zdradza w rozmowie z tygodnikiem "Dobra Nowina" Maria Stachurska. Jesteście ciekawi efektu końcowego? POLECAMY: "Jesteśmy twardzi, ale nie ze skały" Lewandowski OSTRO o okładce "Newsweeka". Stanął w obronie Ani Maria Stachurska zajęła się reżyserią Ania i Robert na pewno będą z niej dumni