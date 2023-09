Anna Lewandowska doskonale wie, jak wyglądać modnie i stylowo. Tym razem piękna żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się kreacją, która zrobiła prawdziwą furorę wśród jej obserwatorek. Trzeba przyznać, że już dawno nie widzieliśmy trenerki w tak krótkiej sukience. Gwiazda wyglądała zjawiskowo - to trzeba zobaczyć! Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na romantyczny spacer. Ale widoki! Anna Lewandowska w seksownej kreacji wybrała się na randkę z Robertem Lewandowskim Przed Robertem Lewandowskim niezwykle intensywny czas - piłkarz wyjeżdża już bowiem na Mundial 2022 do Kataru. Tym samym sportowca czeka rozłąka z żoną i córeczkami. W miniony weekend Robert Lewandowski pokazał, jak żegna się z Klarą i Laurą przed wylotem na Mistrzostwa Świata . Wygląda na to, że piłkarz zadbał o to, aby przed dłuższą rozłąką spędzić również romantyczne chwile z żoną. Na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej pojawiło się bowiem zdjęcie, na którym trenerka pozuje w ultrakrótkiej mini. Fotka została opatrzona hashtagami, z których wynika, że wybrała taką odważną stylizację właśnie na randkę. Sami spójrzcie, jak ostatnio wyglądała piękna gwiazda! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowska) Anna Lewandowska wybrała seksowną sukienkę, w której bazą jest ciemnoniebieski kolor. Cała kreacja jest zdobiona również motywem czerwonych róż, co dodatkowo dodaje jej romantyczności. Trudno również nie zwrócić uwagi na długość sukienki - jest naprawdę krótka! Do...