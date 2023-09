Anna Lewandowska od kilku dni przebywa w Wenecji, gdzie bierze udział w jednym z najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Na gali amfAR trenerka pojawiła się w sukni maxi w pięknym, kobaltowym odcieniu. Tylko zobaczcie, jak się prezentowała!

Anna Lewandowska w długiej sukni pozuje do zdjęć na gali

Podczas 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji Anna Lewandowska pokazała kilka różnych kreacji, a każda nich z pewnością zostanie zapamiętana przez jej fanów i tych, którzy śledzili jedno z największych wydarzeń filmowych na świecie.

Na pokazie Armaniego, który odbył się 2 września, Anna Lewandowska postawiła na zmysłową czerń, a wcześniej zaprezentowała nietuzinkową stylizację z ... japonkami w roli głównej. Z kolei w niedzielę, 3 września, trenerka pojawiła się na uroczystej gali amfAR. Jak wypadła tym razem?

David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

Tym razem Anna Lewandowska wybrała kobaltową, połyskującą suknię do ziemi. To, co zwracało uwagę w kreacji, to z pewnością jej połyskujący materiał, a także nietypowy dla żony Roberta Lewandowskiego, niezwykle zabudowany krój. Zazwyczaj trenerka odsłania bowiem swoją nienaganną figurę.

Do tak wyrazistej sukni Anna Lewandowska dobrała minimalistyczne dodatki: kolczyki-koła, bransoletę i delikatne, srebrne sandały. Co ciekawe, podczas pozowania fotoreporterom gwiazda nie miała przy sobie torebki.

David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

Jak Wam się podoba ta wieczorowa odsłona Anny Lewandowskiej? Czy ten look wywoła podobne kontrowersje, co stylizacja Anny Lewandowskiej z pierwszego dnia festiwalu? Zobaczcie inne stylizacje gwiazdy z Wenecji.

Instagram/Anna Lewandowska