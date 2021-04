Klara Lewandowska przerwała wywiad Roberta Lewandowskiego. Debiut córki przed kamerami komentuje Anna Lewandowska 

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski podjęli decyzję, że nie będą pokazywać twarzy swoich dzieci. Laura i Klara często pojawiają się w mediach społecznościowych swoich rodziców, jednak nigdy nie widać ich twarzy. Niestety, ku zaskoczeniu swoich rodziców Klara zaliczyła swój pierwszy debiut przed kamerami zupełnie przypadkowo, wtrącając się w wywiad Roberta Lewandowskiego. Ania Lewandowska zabawnie skomentowała to wydarzenie!

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała świąteczne zdjęcia. Wreszcie wyraźnie widać twarz Laury. Ale ona ma długie rzęsy!

Robert Lewandowski jest poważnie kontuzjowany. Z tego powodu nie mógł wziąć udziału w ostatnich bardzo ważnych dla swojego zespołu Bayern Monachium meczach. Wciąż jednak pozostaje aktywny i komentuje bieżące wydarzenia sportowe. Jego ostatni wywiad dla stacji CBS Sports, który odbył się przy okazji ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium przegrał z Paris Saint-Germain 2:3. Podczas wywiadu do pomieszczenia, w którym siedział Robert, wdarła się mała Klara i zapytała: "Tata, już?". Robert Lewandowski nie zauważył obecności córki, i dopiero gdy przywitali ją dziennikarze CBS, zmieszany Robert zwrócił uwagę, że Klarę doskonale widać w obiektywie kamery. Widać było, jak bardzo jest zmieszany obecnością córki przed kamerami.

Debiut małej Klary skomentowała Ania Lewandowska, która na swoim InstaStory wstawiła zdjęcie z wywiadu, które krótko podpisała:

Oczywiście mała Klara przykuła uwagę także zagranicznych mediów, które ochoczo komentują wtargnięcie małej Klary przed kamerę. Mimo że pojawiła się twarz dziewczynki, nie było to zbyt wyraźne. A Klara jak zwykle rozczuliła widzów i internautów!

Zobacz także: Anna Lewandowska ćwiczy z Klarą. Internauci są pod wrażeniem 4-latki i jej postawy!

Anna Lewandowska śmieje się z występu małej Klary. Robert Lewandowski, przebywając w domu jednocześnie udziela się zawodowo i zajmuje się dziećmi, a te przecież łatwo wymykają się spod kontroli.

Mała Klara przerwała wywiad swojemu tacie.

Pep or Jurgen?@NFL or @NBA?@LAGalaxy or @LAFC?

TikTok or Instagram?@Carra23 or @David_Alaba?



This rapid fire round with @lewy_official took a turn 😂 pic.twitter.com/UKdlaT1Flh