Anna Lewandowska pokazała świąteczne zdjęcia. Wreszcie wyraźnie widać twarz Laury. Ale ona ma długie rzęsy!

Anna Lewandowska, idąc w ślady innych polskich celebrytów, z okazji Wielkanocy postanowiła podzielić się z fanami uroczymi rodzinnymi kadrami. Uwagę zwraca pozująca do zdjęcia Laura. Ale ona ma długie rzęsy!

Wielkanocny poranek Anna i Robert Lewandowscy postanowili spędzić leniwie w domowym zaciszu. Sportowe małżeństwo, podobnie jak wiele innych gorących nazwisk z pierwszych stron gazet, uwieczniło te błogie chwile za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na śledzonym przed ponad 3,1 mln osób instagramowym koncie trenerki pojawiła się zatem wzruszająca fotografia, na której elegancko ubrana i delikatnie umalowana Ania pozuje, trzymając na rękach Laurę. Za nimi stoi tulący Klarę Robert.

Happy Easter 🌿🐣 Wielkanoc to chrześcijańskie święto, które ma nas skłaniać do refleksji nad trudem i kruchością życia. Niesie jednak nadzieję Zmartwychwstania. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i najbliższych ❤ - napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Kochani, w te Święta pamiętajmy o bliskich i o wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, nawet na odległość. Z całego serca życzymy Wam dużo siły, nadziei, spokoju i bliskości - choćby jej namiastki przez telefon. Doceniajmy to, co dla nas ważne. Szukajmy radości w małych rzeczach. Spokojnych Świąt!🙏 - dodała.