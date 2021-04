Anna Lewandowska ćwiczy z Klarą. Internauci są pod wrażeniem 4-latki i jej postawy! 

Nie od dziś wiadomo, że Annie Lewandowskiej rośnie następczyni. Klara Lewandowska już od najmłodszych lat przejawia zainteresowanie sportem. Uwielbia robić treningi razem z mamą, a dokładność i sumienność z jakimi je wykonuje mogłyby zawstydzić niejednego dorosłego. Anna Lewandowska właśnie pokazała nowe zdjęcie z treningu z małą Klarą, a fani od razu zwrócili uwagę na imponującą sylwetkę kilkulatki. Wow!

Internauci zachwyceni sportową sylwetką Klary Lewandowskiej

Klara i Laura Lewandowskie często goszczą na profilach swoich rodziców. Zarówno Robert Lewandowski jak i Anna Lewandowska uwielbiają dzielić się z fanami kolejnymi sukcesami swoich pociech. Klara Lewandowska w maju skończy dopiero cztery lata, a już przejawia sporo imponujących zainteresowań. Nie tylko z radością uczy się języków obcych ale również z chęcią przeprowadza wraz z tatą swoje pierwsze eksperymenty chemiczne. Nie da się jednak ukryć jej ogromnego zamiłowania oraz talentu do sportu. Klara uwielbia spędzać czas na sali treningowej razem z mamą. Co więcej, nie tylko jej tam towarzyszy ale również aktywnie wykonuje wszystkie trudne ćwiczenia!

Dziewczyny nawet w święta znalazły czas, aby wspólnie poćwiczyć. Urocze zdjęcie mamy i córki zbijające sobie piątki na sali treningowej zachwyciło internautów. I tym razem nie tylko ze względu na więź mamy i córki ale również na ich stylowe stroje sportowe:

- Mega wyglądacie 😍Matka i córka 🔥🔥🔥rośnie następczyni 🙌👏

- Klarka pójdzie w ślady mamy ❤️ W takim wieku i już trening brawo 😍 Duża i śliczna dziewczynka wyrosła 💚 Miłego dnia 😘

- Piękny obrazek 😍. Mama największą inspiracją dla córki ❤️. Przykład idzie z góry 👏.

- Jaaacie!! Jakie słodkie fighterki!! Aniu dajesz tak niesamowity przykład tej Małej Sportsmence!! 😍😍

Internauci zwrócili również uwagę nie tylko na sylwetkę Anny Lewandowskiej ale również jej czteroletniej córeczki Klary, a dokładnie postawy i sylwetki:

- Nogi piękne😍😍😍 Ania wiadomo ale Klara, genów nie oszukasz😍❤️

- Jeju, jaka figurę ma Klara 😍

- Młoda rozwala na łopatki😍😍😍, Super Dziewczyny❤️

Myślicie, że niedługo do dziewczyn dołączy również Laura? Byłoby to trio nie do zdarcia!

