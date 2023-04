Anna Lewandowska kibicuje mężowi na meczu, a wszyscy patrzą na torebkę za 20 tysięcy

Robert Lewandowski może nie wystąpić w najbliższym meczu z Realem Madryt! Piłkarz Bayernu Monachium wciąż zmaga się z kontuzją barku, której nabawił się podczas meczu z Borussią Dortmund. To właśnie wtedy Robert Lewandowski miał groźnie wyglądające starcie z bramkarzem przeciwnej drużyny, po którym opuścił boisko. Czy kontuzja jest na tyle poważna, że wykluczy Roberta ze zbliżającego się meczu z Realem Madryt? Sprawę skomentował menadżer Polaka! Zobacz także: Anna Lewandowska była na meczu ze znanym aktorem! Ale nie tylko... Zobacz, jak wyglądali Robert Lewandowski nie wystąpi w meczu z Realem? Cezary Kucharski w rozmowie z RMF FM nie ukrywa, że kontuzja Roberta Lewandowskiego jest poważna. Według relacji menadżera, przez kontuzję barku piłkarz miał nawet problemy z rozdawaniem autografów po ostatnich treningach, które według niemieckich mediów bardzo szybko przerwał. Robert po treningu miał nawet problem z rozdawaniem autografów. Potem napisał do mnie SMS: "słabo". Wiem, że ma najlepszą opiekę medyczną, ale to też nie jest zawodnik, który się nad sobą użala bez powodu - przyznał Cezary Kucharski. Uraz barku jest bardzo trudny do wyleczenia w tak krótkim czasie, to skomplikowany staw. Potrzeba na to czasu. Lekarze do samego końca będą walczyli, by Robert zagrał w tym meczu. Na szczęście jest on otoczony najlepszą opieką. Jest szansa. My mocno trzymamy kciuki za Roberta Lewandowskiego! Zobacz także: Znamy termin porodu Anny Lewandowskiej! Czy spekulacje okażą się prawdziwe...? Robert Lewandowski nie zagra z Realem Madryt? Menadżer piłkarza nie ukrywa, że jego występ w środę stoi pod znakiem zapytania.