Anna Lewandowska już tak nie wygląda! Wyraźnie skróciła włosy. Fani: "co ty narobiłaś?"

Anna Lewandowska zadebiutowała dziś na rynku ze swoją nową marką Phlov. To było dla gwiazdy wielkie wydarzenie, bo jak sama przyznała, tworzyła ten projekt od dwóch lat. Trenerka tego dnia obdarowywała gości na konferencji pięknym uśmiechem i zachwyciła prostą, ale elegancką stylizacją. Jak przystało na prawdziwą business woman Anna Lewandowska zaprezentowała się w garniturze. Zobaczcie, jak wyglądał... Anna Lewandowska w niebieskim garniturze Gwiazda na konferencji postawiła na klasykę i zdecydowała się na niebieski garnitur z dłuższą marynarką zapinaną na jeden guzik. Do tego biały top, złota biżuteria i ulubione już szpilki Burberry , które Anna Lewandowska często wybiera w ostatnim czasie. Ten model kosztuje ponad 2 tys., ale idealnie się sprawdza do większości stylizacji. Na uwagę zasługuje też fryzura Anny Lewandowskiej. Gwiazda zazwyczaj decyduje się na proste włosy lub gładko zaczesanego kucyka, a tym razem postawiła na hollywoodzkie, miękkie fale. Trzeba przyznać, że prezentowała się wyjątkowo dobrze w tej fryzurze. Wygląda też na to, że zdecydowała się delikatnie rozjaśnić włosy i wybrała ciepły brąz! Ten dzień zdecydowanie należał do Anny Lewandowskiej. Gratulacje, że udało jej się wprowadzić na rynek nową markę płynął nie tylko od fanek, ale też od innych gwiazd. Trenerka mogła też liczyć na wsparcie męża, Roberta Lewandowskiego, który polubił na Instagramie filmik zapowiadający markę Phlov. Podoba Ci się stylizacja Anny Lewandowskiej?