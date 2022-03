Anna Lewandowska w zjawiskowych szpilkach za 5 tys. zł! Fanki są pod wrażeniem 

Anna Lewandowska zadała szyku podczas Paris Fashion Week! Żona jednego z najlepszych piłkarzy na świecie coraz częściej pojawia się w stolicy mody i nie ukrywa, że chętnie nosi ubrania od światowej sławy projektantów. Stylizacja z pokazu Louis Vuitton zachwyciła, ale i zszokowała ceną. Zestaw Anny Lewandowskiej to koszt niemal 70 tys. zł! Sam top kosztuje 5 tys. zł... Anna Lewandowska na pokaz Louis Vuitton w Paryżu wybrała stylizację za 70 tys. zł! Anna Lewandowska podczas Paris Fashion Week jest jedną z największych gwiazd. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się na kilku pokazach, a ostatnio pochwaliła się relacją z ekskluzywnej kolacji, jaką wydała marka Louis Vuitton. Anna Lewandowska zaprezentowała się tam w nowej fryzurze z gładko zaczesanymi włosami i mocno zaskoczyła swoje fanki w takim wydaniu. Jednak najwięcej emocji wzbudziła stylizacja odmienionej Anny Lewandowskiej z pokazu Louis Vuitton . Cały zestaw jest warty majątek i pochodzi z najnowszej kolekcji wiosna/lato 2022. Długie, proste jeansy to wydatek 5,9 tys. zł, biały dzianinowy top kosztuje ok. 5 tys. zł. Z kolei marynarka to koszt prawie 23 tys. zł, a buty to wydatek 6,6 tys. zł. Stylizację Anny Lewandowskiej uzupełniła mała czarna torebką ze złotym logo za ponad 27 tys. zł i złote kolczyki za prawie 3 tys. zł. Całkowity koszt zestawu to prawie 70 tys. zł. Co ciekawe Anna Lewandowska nie musiała wydać fortuny na kosztowną stylizację, bo jako jedna z nielicznych gwiazd została zaproszona do butiku marki, gdzie mogła wybrać stylizację, którą założy na pokaz. To wielki przywilej! Zobacz także: Anna Lewandowska prezentuje nową fryzurę. Ma jednak wyrzuty sumienia... Anna Lewandowska podczas pobytu w Paryżu prezentuje się rewelacyjnie i stawia na proste zestawy, które wyglądają elegancko...