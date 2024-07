Ania Lewandowska urodziła? To dziewczynka, czy chłopiec? Kiedy to oficjalnie potwierdzi? Czy Robert Lewandowski ogłosi narodziny dziecka na następnym meczu? Na profilach społecznościowych najsłynniejszej sportowej pary w Polsce trwa ożywiona dyskusja na temat ich dziecka. A żona Roberta Lewandowskiego wie jak podgrzać atmosferę! Zobaczcie, co wrzuciła właśnie na swój Instagram!

Reklama

Anna Lewandowska urodziła?

To pytanie pojawia się regularnie od kilku tygodni. Początkowo spodziewano się, że Robert Lewandowski ogłosi tę radosną nowinę w czasie półfinałowego meczu Pucharu Niemiec z Borussią Dortmund. Podobnie przecież obwieścił światu, że jego piękna żona jest w ciąży. Ale nie tym razem… Robert nie miał nawet okazji na zademonstrowanie swojej radości, bo mecz rozegrał - oględnie mówiąc - nie najlepszy…

Zobacz też: Olivier Janiak zdradził tajemnicę Anny i Roberta Lewandowskich?! Ogłosił szczęśliwą nowinę? ZDJĘCIE

Zobacz także

Od tej pory wśród fanów trwają ożywione dyskusje na profilach społecznościowych pod kolejnymi postami Roberta, a przede wszystkim Ani. Ona sama nie komentuje sprawy dziecka, choć ciągle jest aktywna i często odpowiada sama na komentarze.

W ostatni weekend Robert znów miał świetny pretekst do zademonstrowania nie tylko sportowej radości. Jego Bayern zagwarantował sobie bowiem mistrzostwo Niemiec. A sam Lewy przypieczętował to, zdobywając dwa gole. Jednak aluzji do dziecka znów nie było.

Ta pojawiła się jednak dziś, na Instagramie Ani. Wśród swoich Insta Stories pokazała filmik z małym słodkim aniołkiem w piłkarskim stroju. Czyżby więc to był chłopiec? :) Dotąd media pisały raczej o dziewczynce...

Instagram/Anna Lewandowska

Jak myślicie?

Ciągle czekamy na oficjalne informacje o narodzinach dziecka, już porównywanego, ze względu na zainteresowanie, do brytyjskich “Royal Babies” - czyli dzieci Księżnej Kate i Księcia Williama.

Reklama

Ania Lewandowska jest ciągle aktywna na swoim profilu na Instagramie. To jej dzisiejszy wpis: