Anna i Robert Lewandowscy zostali przyłapani w centrum Warszawy! Piłkarz kilka dni temu przyjechał do stolicy na zgrupowanie reprezentacji Polski, ponieważ już w sobotę piłkarze zagrają kolejny mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata z Danią. Para ma dla siebie na co dzień niezbyt wiele czasu i jak tylko mogą wykorzystują każdą chwilę dla siebie.

Na zdjęciach widać, że są w dobrych humorach - niemal przez cały czas trzymali się za rękę. Anna Lewandowska pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie, że razem z Robertem Lewandowskim wybrali się na spotkanie z przyjaciółmi.

Zobaczcie, jak para prezentuje się na co dzień!

