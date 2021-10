Anna Lewandowska o Laurze i Klarze: "Nie zawsze jestem cierpliwa"

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie córek. Szczęśliwa mama uchwyciła wzruszający moment! Klara pokochała swoją młodszą siostrzyczkę od pierwszego wejrzenia i chętnie się nią opiekuje. Mama ubrała je w bliźniacze stylizacje. To zdecydowanie najsłodszy obrazek, jaki dziś zobaczycie. Wiemy, gdzie można kupić te urocze stylizacje z motywem mandarynek! Zobacz także: Urodzinowa sukienka Klary Lewandowskiej robi furorę! Niemal taka sama kosztuje 180 złotych Córki Anny Lewandowskiej w bliźniaczych stylizacjach. Gdzie takie kupić? Internauci uwielbiają ten mały duecik. Klara i Laura Lewandowskie podbiły serca fanek Anny Lewandowskiej. Nic dziwnego, wystarczy tylko na nie spojrzeć! Trenerka chętnie dzieli się niektórymi prywatnymi szczegółami ze swojego życia prywatnego. Dziś pokazała urocze zdjęcie córeczek w bliźniaczych stylizacjach. Ten przesłodki motyw mandarynek na ich ubrankach to projekt amerykańskiej marki Jacadi. Sukienka Klary kosztuje ok. 310 zł i jest dostępna w rozmiarach dla dziewczynek w wieku od 6 do 36 miesięcy. Urocze body Laury w tym samym wzorze kosztuje ok. 232 zł i jest dostępne w rozmiarach na dzieci od 1 do 6 miesiąca. Natomiast skarpetki Laury to koszt ok. 75 zł. Lubicie takie stylizacje dla dziewczynek? Zobacz także: Tak Klara Lewandowska opiekuje się siostrą, małą Laurą! Anna jest zachwycona! Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie córek w takich samych stylizacjach. Ich ubrania to projekty amerykańskiej marki Jacadi. Sukienka Klary Lewandowskiej kosztuje ok. 310 zł Body niemowlęce Laury Lewandowskiej kosztują ok. 232 zł, a skarpetki z tym samym wzorem to koszt ok. 75 zł.