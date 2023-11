Anna Lewandowska jest niezwykle zapracowaną kobietą, która zajmuje się wieloma biznesami. Przez ostatnie lata udało jej się zgromadzić całkiem niezły majątek, który został oszacowany przez brytyjski tabloid. Trenerka wyprzedziła nawet partnerkę Cristiano Ronaldo — Georginę Rodriguez.

Anna Lewandowska dorobiła się fortuny. Prześcignęła nawet partnerkę Cristiana Ronaldo

Żona Roberta Lewandowskiego to prawdziwa bizneswoman. 35-latka od lat buduje swoje imperium i zajmuje się m.in. dietetyką, fitness i organizacją obozów sportowych. Nie można również nie wspomnieć o licznych współpracach ze znanymi markami. Trenerka działa również aktywnie na swoim Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 5 milionów osób. Internauci chętnie śledzą jej poczynania, ale czasami Anna Lewandowska musi się zmierzyć z ogromną krytyką, która jest ceną za jej popularność. Liczne projekty przekładają się również na całkiem niezłe zarobki. Brytyjki tabloid "The Sun" przygotował zestawienie najbogatszych partnerek piłkarzy, w którym nie mogło zabraknąć Lewandowskiej. Jej majątek to wielka fortuna!

Lewandowska zarabia mnóstwo pieniędzy dzięki swoim przedsiębiorczym umiejętnościom oraz zamiłowaniu do wszystkiego, co ma związek z dietą i fitnessem. Przed zbudowaniem swojego biznesowego imperium była czołową zawodniczką w karate — czytamy w ''The Sun''.

Według wyliczeń brytyjskiego tabloida "The Sun" majątek Anny Lewandowskiej jest oszacowany na 36 milionów funtów (ponad 180 milionów złotych). Kwota jest naprawdę spora, choć nie ma co się dziwić, bo żona piłkarza nigdy nie zwalnia tempa i wciąż chwyta się nowych projektów.

Annę Lewandowską wyprzedziły tylko dwie WAGs — Vicoria Beckham, której majątek szacuje się na 275 milionów złotych oraz Pilar Rubio, żona Serio Ramosa, której majątek szacowany jest na ponad 236 milionów złotych. Największym zaskoczeniem jest jednak to, że trenerka wyprzedziła partnerkę jednego z najbogatszych piłkarzy na świecie — Georginę Rodriguez partnerkę Cristiano Ronaldo.

