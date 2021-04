Anna Lewandowska ogłosiła nowinę: "coś trzeciego i ukochanego". Trenerka jest w ciąży?!

Anna Lewandowska opublikowała na Instastory zaskakujący wpis, w którym zapowiada "pewną informację"! Jednak na uwagę zasługuje sposób, w jaki została ona przedstawiona! Trenerka tajemniczo napisała, że będzie to:

Coś NOWEGO, coś TRZECIEGO i UKOCHANEGO

Internautki już spekulują, że chodzi o kolejną ciążę Anny Lewandowskiej. Trenerka odpowiedziała!

Anna Lewandowska jest w trzeciej ciąży?

Anna Lewandowska jest żoną najlepszego piłkarza na świecie i mamą dwóch uroczych dziewczynek: Klary i Laury. Gwiazda od czasu do czasu wspomina, że być może zdecyduje się na kolejne dziecko, a teraz zaskoczyła swoje fanki tajemniczym wpisem. Chodzi o ciążę?

Tak, jak obiecałam! Podzielę się z Wami pewną informacją. Coś NOWEGO, coś TRZECIEGO i UKOCHANEGO. Zgadujcie, co to jest? - napisała tajemniczo Anna Lewandowska na Instagramie.

Fankom gwiazdy bardzo przypadła do gustu ta zagadka i chętnie zgadywały, co może być tą zaskakującą informacją. Najczęściej pojawiała się odpowiedź, że chodzi o trzecią ciążę. Niektóre Internautki pisały nawet, że to może być syn. Jak wiadomo Anna Lewandowska już wielokrotnie sugerowała, że chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko, a jej wpis podgrzał atmosferę na jej profilu!

Tylko spójrzcie na te komentarze! A o co tak naprawdę chodziło? Ogromne zaskoczenie...

Anna Lewandowska szybko zdecydowała się rozwiać wątpliwości na temat "wielkiego newsa", jaki zapowiedziała. W odpowiedziach, jakie pokazała większość jej fanek stawiała na kolejne dziecko, tymczasem chodzi o "trzy ukochane diety"! Sami spójrzcie na wyjaśnienie trenerki...