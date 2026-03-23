Anna Kalczyńska przekazała swoim odbiorcom, że odchodzi z TVP World. Jak przyznała - decyzję o zakończeniu współpracy ze stacją podjęła już w grudniu i była ona początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Dziennikarka nie ujawniła jednak, czy nadal pozostaje związana z Telewizją Polską.

Anna Kalczyńska po dwóch latach współpracy ze stacją TVP World zdecydowała się zakończyć ten etap swojej zawodowej drogi. Dziennikarka poinformowała fanów, że przyszedł moment na nowy rozdział w jej życiu, choć - jak podkreśliła - decyzję o odejściu podjęła już w grudniu.

Kalczyńska zaznaczyła, że czas spędzony w redakcji będzie wspominać bardzo dobrze, jednak obecnie czuje potrzebę zmian i rozwoju w innym kierunku. Jednocześnie zdradziła, że nie znika z mediów - wręcz przeciwnie, już wkrótce widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym projekcie, który ma otworzyć przed nią kolejne możliwości zawodowe.

W grudniu podjęłam decyzję o odejściu ze stacji. Był to bardzo dobry okres w moim życiu, (...) ale czas na nowe. Mimo że zostawiam za sobą dynamiczny zespół i dobre wspomnienia, tęsknię za polską publicznością. Dlatego w kwietniu spotkamy się już na nowej antenie - tym razem w języku polskim przekazała na nagraniu.

Pod materiałem wideo pojawił się również krótki ale wymowny opis.

Zawodowo nudy nie ma! Nie umiem przymykać oka na to, czego nie mogę zmienić, więc zmieniam antenę. Od kwietnia zapraszam was w nowe miejsce napisała Kalczyńska.

Kariera Anny Kalczyńskiej w TVP World

Anna Kalczyńska przez ostatnie dwa lata była jedną z twarzy TVP World - anglojęzycznej stacji informacyjnej skierowanej do międzynarodowej widowni. W jej ramach prowadziła programy publicystyczne i informacyjne, przeprowadzała wywiady z ekspertami oraz komentowała najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne z Polski i ze świata. Jej doświadczenie dziennikarskie i swoboda w pracy przed kamerą sprawiły, że szybko stała się rozpoznawalną postacią anteny.

W TVP World angażowała się także w przygotowywanie materiałów o charakterze międzynarodowym, przybliżając zagranicznym widzom polską perspektywę na kluczowe tematy. Jej styl pracy opierał się na rzetelności i merytorycznym podejściu do rozmówców, co przekładało się na profesjonalny odbiór prowadzonych programów. Obecność Kalczyńskiej w stacji była istotnym elementem budowania jej wizerunku jako nowoczesnego kanału informacyjnego o globalnym zasięgu.

Zobacz także: