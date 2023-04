Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik zadrwili z Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN". Przesadzili?

Odkąd Małgorzata Rozenek dołączyła do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN", o prezenterce zrobiło się jeszcze głośniej, a internauci kąśliwie komentowali niemal każdy jej gest, minę oraz wypowiedź. W jednym z ostatnich odcinków śniadaniówki ze słów swojej koleżanki postanowili tym razem zażartować sami prowadzący.

Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik żartują z Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN"

Zaledwie tydzień temu w "Dzień Dobry TVN" żartowano z wieku Małgorzaty Rozenek. Wtedy na niewybredne komentarze pozwalali sobie Mateusz Hładki i Krzysztof Skórzyński. Teraz ukochana żona Radosława Majdana po raz kolejny stała się obiektem komentarzy prowadzących śniadaniowe pasmo TVN.

W środowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" widzowie zobaczyli materiał z pierwszej rocznicy ślubu Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Przy okazji nawiązano również do wytwornego ślubu rodziców młodego celebryty - Victorii i Dawida Beckhamów. W pewnym momencie Andrzej Sołtysik przyznał, że to właśnie dzięki nim, popularne stało się miano "power couple", tak chętnie powielane przez inne gwiazdy i influencerów. Na reakcję Anny Kalczyńskiej nie trzeba było długo czekać. Ta żartobliwie postanowiła nawiązać do... Małgorzaty Rozenek.

Anna Kalczyńska wspominając Beckhamów, postanowiła wrócić pamięcią do kultowego powiedzonka Małgorzaty Rozenek.

- Od nich też się bierze przecież ten słynny cytat, prawda? "Me Victoria, he David Beckham..." - przyznała Anna Kalczyńska, wywołując tym samym salwę śmiechu wśród pozostałych prezenterów. - Me Victoria Beckham, he David Beckham, I am life Victoria. Wiadomo kto, wiadomo gdzie, wiadomo kiedy - dodał Andrzej Sołtysik.

Prowadzący szybko postanowili wyjaśnić sprawę i nawiązanie do Małgorzaty Rozenek.

Przypominamy, że to właśnie będąc z Radosławem Majdanem w kultowym programie "Azja Express", Małgorzata Rozenek podróżując autokarem starała się wytłumaczyć obecnym, jak bardzo jest popularna wraz z mężem w swoim rodzimym kraju. Wtedy padły słowa:

- Me Victoria, he David Beckham... In Poland - mówiła Małgorzata Rozenek w "Azja Express".

Spodziewaliście się, że prowadzący "Dzień Dobry TVN" będą sobie pozwalać na takie żarty z redakcyjnej koleżanki... i to na wizji?