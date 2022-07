Lewandowscy na pokazie mody. Anna klasycznie, Robert zaszalał z kolorem. To ich najlepsze stylizacje? 

Anna Lewandowska wciąż rozwija swoją firmę. Dba o to, by jej klientki były wciąż zaskakiwane nowościami. Jej marka kosmetyczna podbiła szybko serca wielu kobiet w Polsce. Nic więc dziwnego, że żona Roberta Lewandowskiego chce promować swoje produkty także za granicą. Ten najnowszy, czyli perfumy w aż dwóch odsłonach, zostały docenione przez ważną dla świata mody osobowość. Ania wysłała paczkę ze swoimi zapachami do samej Heidi Klum! Kolejny sukces Anny Lewandowskiej! Jej markę promuje Heidi Klum! Wiele marek i produktów, żeby wypromować swój produkt, poza reklamą prasową czy internetową, wybiera również promocję na Instagramie. Ania Lewandowska postanowiła spróbować zachwycić samą Heidi Klum i wysłała do niej paczkę z perfumami. Modelka, którą śledzi 8 mln osób, z pewnością otrzymuje dziesiątki takich prezentów i nie wszystkie chętnie pokazuje. Jednak perfumy Anny Lewandowskiej ją zachwyciły i natychmiast zamieściła je w relacji na swoim Instagramie! Anna Lewandowska nie posiadała się ze szczęścia, że jej kosmetyki zostały tak wyróżnione. Trenerka natychmiast udostępniła relację niemieckiej modelki i skomentowała to krótkim: "omg 💜". Trzeba przyznać, że dla polskiej marki kosmetycznej to duże wyróżnienie, ale także szansa, by zebrać klientów z różnych stron świata. Anna Lewandowska znów może pochwalić się dużym zawodowym sukcesem! Zobacz także: Anna Lewandowska załatwia sprawy na mieście i odjeżdża samochodem za milion złotych! Nowe zdjęcia paparazzi Anna Lewandowska z dumą pochwaliła się relacją Heidi Klum. Widać, że trenerka jest bardzo dumna z tego wyróżnienia. Modelka mieszka na co dzień, jak Anna, w Niemczech. Może to początek nowej znajomości? To byłoby coś!...