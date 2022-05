Tak Anna Lewandowska świętuje urodziny córki. Pokazała tort przygotowany dla Klary! 

To wielki dzień w domu Anny i Roberta Lewandowskich. Gwiazdy świętują urodziny starszej córeczki. Klara skończyła już pięć lat! Aż trudno w to uwierzyć, jak szybko rośnie ta dziewczynka. Choć Lewandowscy chronią prywatności swoich dzieci i początkowo niezbyt chętnie pokazywali ich twarze w mediach społecznościowych, z czasem zaczęli coraz bardziej chwalić się pociechami. Teraz para sportowców opublikowała nieznane dotąd zdjęcia, które zostały zrobione niedługo po porodzie Klary. To najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie! Z okazji piątych urodzin Klary Anna i Robert Lewandowscy pokazali niepublikowane dotąd zdjęcia Anna i Robert Lewandowscy w związku ze swoją pracą są w ciągłych rozjazdach po całym świecie. Gwiazdy niezwykle więc doceniają każdą wspólnie spędzaną chwilę, zwłaszcza że na co dzień nie mają zbyt wielu takich okazji. Niedawno Lewandowscy zabrali swoje córki do Legolandu . Teraz zaś świętują 5. urodziny swojej starszej córki, Klary! Jak? Zobacz także: Anna Lewandowska odpowiada na obawy fanów i pokazuje... jak podróżuje jej pies Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba) 4 maja to szczególny dzień dla Anny i Roberta Lewandowskich. W 2017 roku tego dnia na świat przyszła ich starsza córeczka, Klara. Gwiazdy z pewnością zaplanowały na dziś rodzinne świętowanie. Z okazji piątych urodzin dziewczynki piłkarz i trenerka personalna opublikowały rozczulające zdjęcia Klary, które zostały zrobione...