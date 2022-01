Anna Dereszowska skrytykowana za nową fryzurę: "Ciotka Ania"

Anna Mucha od lat jest wierna jednej fryzurze. Proste, zadbane włosy w ciemnym kolorze. Jedynym "szaleństwem", na które sobie pozwala, jest zebranie włosów w kucyk lub koka. Dlatego jej najnowsze zdjęcie, które pojawiło się na Instagramie gwiazdy, wprawiło w osłupienie internautów. Czy to możliwe, że Anna Mucha tak radykalnie zmieniła fryzurę? Anna Mucha ma krótkie włosy? Anna Mucha opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym ma króciutkie włosy w kolorze blond. Wszystkich zaniepokojonych uspokajamy: aktorka ma na sobie perukę. Jednak podpis po fotografią może sugerować, że gwiazda "M jak miłość" na poważnie myśli o zmianie w swoim wyglądzie. a może by się tak zrobić na blond ? 🤔😁 zmiany, zmiany... #stanumyslu 😂😜 - napisała Anna Mucha. Pod zdjęciem pojawiło się sporo komentarzy od fanów aktorki. Niektórzy z nich byli przerażeni pomysłem Anny Muchy. - Ooo nieee Aniu!!!! Jesteś piębna bez zbędnych kombinacji 😤🤭😜😜😜😜😜😜 - Tak, ale nie ta fryzura ;) - W żadnym wypadku NIEEEE, TYLKO NIE BLonD 🤗 - pisali jedni. Nie zabrakło jednak osób, którym pomysł zmiany fryzury bardzo się spodobał. - Dlaczego nie , ładnemu we wszystkim ładnie 👍 - A czemu nie? Zawsze można wrócić do ciemnych..😉 - No właśnie też o tym pomyślałem czemu nie. Całkiem Pani do twarzy w kolorze blond. ❤️ - bronili jej wyboru inni. A wy co sądzicie o takiej zmianie? Wyświetl ten post na Instagramie. a może by się tak zrobić na blond ? 🤔😁 zmiany, zmiany... #stanumyslu 😂😜 Post udostępniony przez Anna Mucha (@taannamucha) Mar 11, 2019 o 12:35 PDT W jakiej fryzurze lubicie ją...