Anna Dereszowska urodziła. Zdjęcie maluszka to prawdziwy hit!

Anna Dereszowska w czerwcu tego roku oficjalnie poinformowała fanów, że wkrótce zostanie mamą po raz trzeci - aktorka ma już 13-letnią córkę Lenę oraz 6-letniego syna, Maksa. Wedle wszelkich spekulacji gwiazda czeka na kolejnego synka! Jak znosi ciążę? W nowym poście zdradziła termin porodu! Zobacz także: Anna Dereszowska w trzeciej ciąży wyznaje: "Psychicznie jestem wykończona" Anna Dereszowska czeka na trzecie dziecko: "Jestem już doświadczoną mamą" W życiu Anny Dereszowskiej nie ma nudów. Gra w kilku serialach jednocześnie, buduje nowy dom na Mazurach, ale przede wszystkim czeka na narodziny trzeciego dziecka! Maluch przyjdzie na świat już wkrótce, o czym pisze na swoim Instagramie. Przy okazji gwiazda pokazała pokoik dla maleństwa! Właśnie zaczynam kolejną wspaniałą przygodę! 💪 😃💪Jestem już doświadczoną mamą, która za chwilę 🙈⏳🙈⏳🙈 po raz kolejny chwyci w dłoń rączkę dziecięcego wózka, w którym na swój pierwszy spacer wyruszy mały, pachnący ludzik ❤️👼❤️❤️👼❤️ Czekam na ten moment z ogromną radością! Pewnie, że towarzyszy mi też masa innych emocji, również tych trudnych. I w pełni to akceptuję, to jest naturalne - pisze aktorka. View this post on Instagram Post udostępniony przez Anna Dereszowska (@dereszowska) W trudnych chwilach gwiazdę wspierają najbliżsi -przede wszystkim jej partner, fotograf Daniel Duniak, z którym ma synka, 6-letniego Maksa. To głównie on koordynuje pracę na budowie. Ich dom jest już prawie gotowy do przeprowadzki. ...