Anna Dereszowska w trzeciej ciąży wyznaje: "Psychicznie jestem wykończona"

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " po chwili wytchnienia od budowy wymarzonego domu wróciła z nowymi informacjami na temat postępóww pracach. Okazuje się, że już wkrótce nad domem pojawi się strop. Wygląda na to, że budowa domu Bardowskich postępuje błyskawicznie, a Anna na bieżąco stara się monitorować każdy szczegół i jest zaangażowana we wszystkie sprawy, również te techniczne! Ten fakt dziwi wiele osób! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" chwali się kolejnymi postępami z budowy! Anna Bardowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z budowy ich domu. Przyznała też, że przed nimi kolejny etap i już niedługo, wchodząc do budynku nie będzie widać nieba, ale pojawi się strop. Powolutku, ale z postępami 😉💪. W najbliższy czwartek będzie lany strop 🙂. #budowadomu #pierwsześciany #pustakiceramiczne - pisze żona rolnika na Instagramie. Anna Bardowska zdradziła też, że otrzymuje pytania, o to dlaczego tak angażuje się się w budowę domu, szczególnie, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Niektórzy się dziwią, że tak angażuje się w takie techniczne sprawy, ostatnio nawet zamawiałam stal - pochwaliła się Anna Bardowska w relacji na Instastories. Okazuje się, że żona Grzegorza bardzo poważnie podchodzi do budowy wymarzonego domu i wygląda na to, że chce, aby wszystko wypadło perfekcyjnie! A Internauci kibicują parze i cieszą się z postępów na budowie. Szybko Wam idzie! Powodzenia!🙂 Z każdym tygodniem coraz bliżej do celu 😊 Sami spójrzcie na nowe zdjęcia z budowy! Zobacz także: Burza po słowach Małgosi Borysewicz z „Rolnik szuka żony” o wadze i wyglądzie ...