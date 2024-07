1 z 7

Czwartkowa prezentacja nowej kolekcji marki Guess okraszona koncertem Peaches okazała się łakomym kąskiem dla rodzimych celebrytów, którzy tłumnie stawili się na wydarzeniu. Nie zabrakło kilku nazwisk, których dawno nie podziwialiśmy na czerwonym dywanie. Przypomnijmy: Celebrytki na pokazie znanej marki. Wpadła też zagraniczna gwiazda

Wśród nich była Anna Czartoryska. Aktorka dokładnie trzy miesiące temu urodziła swoje pierwsze dziecko i było to dla niej pierwsze publiczne wyjście od czasu porodu. Nie da się nie zauważyć, że czas ten poświęciła na powrót do szczupłej figury, czym nie omieszkała się pochwalić. Czartoryska postawiła na bardzo krótką i obcisłą bandażową sukienkę, która doskonale podkreślała jej sylwetkę. Anna z uśmiechem pozowała fotoreporterom, liczymy więc, że to nie koniec jej wizyt na salonach w najbliższym czasie.

