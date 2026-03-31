Małgosia Borysewicz, znana z programu "Rolnik szuka żony", po kilku dniach ciszy niespodziewanie zabrała głos i poinformowała swoich obserwatorów na InstaStories o losowej sytuacji, która spotkała ją ostatnio. Uczestniczka ujawniła, że ma za sobą kilkudniowy pobyt w szpitalu, a teraz obowiązuje ją kwarantanna. Zapowiedziała też, że wróci do swoich obserwatorów, ale przede wszystkim musi zająć się swoim zdrowiem. Jak się teraz czuje?

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ma za sobą pobyt w szpitalu

Małgorzata Borysewicz na co dzień regularnie pokazuje swoją codzienność i utrzymuje stały kontakt z obserwującymi, dlatego kilkudniowa przerwa od razu zwróciła uwagę osób, które ją śledzą. Tym razem wróciła jednak nie z kolejną relacją z dnia, a z informacją, że ostatnie dni spędziła w szpitalu.

W komunikacie podkreśliła, że po hospitalizacji została objęta kwarantanną i dopiero za kilka dni będzie mogła wrócić do domu na stałe. Zasygnalizowała też, że ma za sobą trudny weekend i potrzebuje czasu, żeby skupić się na sobie. Jednocześnie dała do zrozumienia, że miała już chwilę, by zobaczyć się z rodziną i zjeść obiad w domu.

Po kilkudniowym pobycie w szpitalu mam kwarantannę. Wracam do domu za kilka dni. To nie był łatwy weekend. Widziałam się z rodziną, zjadłam obiad w domu i muszę zająć się sobą. Ściskam - wyznała rolniczka na Instagramie

Małgorzata Borysewicz z "Rolnika" o swoim stanie zdrowia

Uczestniczka "Rolnika" od dłuższego czasu nie ukrywa, że mocno dba o swoje zdrowie. Małgorzata Borysewicz wspominała już wcześniej o problemach z jelitami czy tarczycą, a teraz trafiła do szpitala, ale dotychczas nie zdecydowała się zdradzić powodów hospitalizacji. Sama przyznała, że nie lubi robić dram, dlatego o pobycie w szpitalu poinformowała dopiero po powrocie do domu.

Borysewicz podziękowała też za mnóstwo słów wsparcia, jakie popłynęło od jej obserwatorów.

Ja nie lubię robić dram i żadnych akcji. Jestem, wszystko jest w porządku. Bardzo Wam dziękuję za życzenia zdrowia, to jest naprawdę wzruszające. - powiedziała Małgosia Borysewicz w relacji na Instastory

Małgosi Borysewicz życzymy dużo zdrowia!

fot. Instagram rolnikwszpilkach