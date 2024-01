Blanka z "Rolnik szuka żony" chętnie odpowiada na pytania internautów dotyczące programu, a po podsumowaniu roku znów jest głośno o kandydatce Artura, która jako pierwsza opuściła jego gospodarstwo. Okazuje się, że Blanka nie żałuje udziału w programie, bo znalazła tam przyjaźń. Nie uwierzycie, z kim utrzymuje kontakt...

Blanka z "Rolnik szuka żony" zdradziła, z kim przyjaźni się po programie

Blanka w programie "Rolnik szuka żony" szybko opuściła gospodarstwo Artura jako pierwsza z zaproszonych kandydatek. Uczestniczka nie ukrywała, że między nią a Arturem nie było żadnej chemii i już jakiś czas temu zdradziła, że jest zakochana i nawet Sylwestra spędziła ze swoim partnerem. To nie koniec rewelacji w życiu Blanki, bo udało jej się skończyć studia i już pracuje jako psycholog. Teraz odpowiedziała na pytania od swoich obserwatorów i przy okazji zdradziła, z kim się przyjaźni po programie. Okazuje się, że to z Sarą, byłą partnerką Artura, najchętniej spędza czasz.

Instagram @blanka.swiercz

Blanka w mediach społecznościowych opublikowała kilka wspólnych zdjęć z Sarą i wygląda na to, że faktycznie spędzają ze sobą sporo czasu. Co ciekawe, ostatnio na Facebooku uaktywnił się też Artur i zmienił status związku. Wygląda na to, że rolnik po programie znalazł miłość.

Jesteście zaskoczeni, że Blanka i Sara przyjaźnią się po programie?

