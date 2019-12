Anna Bardowska pokazała wózek swojej córki! Będziecie zaskoczeni wyborem młodej mamy

Anna Bardowska po raz pierwszy pokazała wózek swojej córki! Żona Grześka z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" zaszalała na zakupach i wybrała nowoczesną "brykę" dla małej Liwii? Córeczka Anny i Grzegorza Bardowskich przyszła na świat ponad miesiąc temu, od tamtej chwili dumni rodzice chętnie pokazują w sieci zdjęcia i nagrania, na których widać ich najmłodszą pociechę. Zanim dziewczynka pojawiła się na świecie Ania zdradziła fanom, jakie łóżeczko czy ubranka przygotowała dla córki. Do tej pory jednak nie pokazywała pierwszej "bryki" Liwii. Teraz Ania Bardowska zdradziła, jaki wózek wybrała dla swojej pociechy. Okazuje się, że młoda mama zdecydowała się bardzo praktyczne rozwiązanie!

Ania Bardowska opublikowała ostatnio na swoim kanale na youtube.com nowy film, na którym pokazała i opowiedziała, jak wyglądały urodziny jej syna i jak mały Jaś zareagował na widok świętego Mikołaja. Przy okazji, żona Grześka odpowiedziała na pytanie internautów o wózek małej Liwii. Jaką "brykę" dla córki wybrała Ania? Okazuje się, że dziewczynka "wozi" się wózkiem, którym w przeszłości jeździł jej starszy brat, Jaś.

Nie mam nowego wózka, póki co korzystamy ze starego. Mam nadzieję, że on wytrzyma i do siódmego miesiąca Liwii dociągnie, bo przy Jasiu było tak, że w czwartym miesiącu pękła nam rama, ale wtedy mieliśmy gwarancję. Teraz tej gwarancji nie mamy więc nie wiem czy będzie się opłacało go naprawiać. Ale może wytrzyma, jestem dobrej myśli- przyznała Ania.