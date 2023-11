Anna i Grzegorz Bardowcy to małżeństwo, które poznało się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Aktualnie są szczęśliwymi rodzicami 3-letniego Jasia oraz miesięcznej Liwii. Kilka miesięcy temu Ania zapowiedziała, że pracuje nad książką dla dzieci, która właśnie trafiła do przedsprzedaży i to w bardzo atrakcyjnej cenie!

O czym opowiada i gdzie ją można kupić?

Anna Bardowska wydała książkę dla dzieci

Skąd wziął się pomysł na wydanie własnej książki? Bardowscy zdradzili, że zaczęło się od zwykłego wierszyka dla dzieci wymyślonego przez Anię. Ten tak bardzo spodobał się rolnikowi, że postanowił namówić żonę na wydanie własnego dzieła.

Książka ma 10 stron i można kupić ją za pośrednictwem oficjalnego sklepu Anny i Grzegorza Bardowskich, sklep.bardowscy.pl. Okazuje się, że tematyka książeczki związana jest z rolnictwem oraz życiem na wsi:

Życie na wsi to nie tylko piękne krajobrazy i sielanka, to przede wszystkim ciężka praca rolników. Jako żona rolnika, a jednocześnie pedagog, postanowiłam opisać to, co dzieje się w naszym gospodarstwie i na naszych polach. Liczę na to, że najmłodszych zainteresuje prosty wierszyk oraz piękne ilustracje, które przybliżają temat powstawania żywności. - napisała Anna Bardowska w opisie książki na stronie internetowej.

To piękne, że para chce uczyć dzieci wartości już od najmłodszych lat, jednocześnie edukując na czym polegają prace, którymi zajmują się na codzień. Koszt książeczki w cenie regularnej to 19,90 zł natomiast w przedsprzedaży można ją zdobyć za jedyne 15,90 zł.

Książka "Skarby wsi" Anny Bardowskiej już w sprzedaży

