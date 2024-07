Dwa tygodnie temu ruszył nowy sezon Magla towarzyskiego Karoliny Korwin Piotrowskiej. Dziennikarka nie boi się poruszać najbardziej kontrowersyjnych tematów i ostro oceniać postępowanie niektórych celebrytów. Przypomnijmy: Korwin w "Maglu Towarzyskim" krytykuje Grycanki: Rzadko mówimy o tym kto jak wygląda dopóki nie zrobi z siebie idioty

W dzisiejszym odcinku "Magla towarzyskiego" pojawi się znana na całym świecie Anja Rubik. To właśnie jej Karolina poświęciła swój nowy felieton na tvnstyle.pl. Korwin poruszyła temat tego, że Polacy nie potrafią cieszyć się z sukcesów Polaków na świecie, czego doskonałym przykładem jest właśnie modelka. W naszym kraju musi wciąż stawiać czoła poważnym zarzutom i ostrej krytyce:

Dziewczyna super miła, naprawdę fajna, pracowita, a do tego charakterna, oczytana i inteligentna, obywatelka świata, o twarzy i nazwisku rozpoznawalnymi pod każdą szerokością geograficzną. Jest szczęśliwa, kreatywna, bogata, jest ikoną światowego modelingu i na każdym kroku podkreśla, że jest z Polski. Pomaga w karierach wielu osób z polskim paszportem... A u nas? U nas słyszy non stop, że ma anoreksję, że nie je, że jest złym wzorem dla dziewczynek, bo jest chuda. Do tego słyszy się, że ma twarz konia. Że jest zwyczajnie brzydka. Nikt nie zauważa, jak bardzo jest plastyczna przed obiektywem, jak się rusza, jak pracuje... - mówi